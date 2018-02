Zamknięcie dnia na giełdzie - piątek

WIG 20 i WIG zniżkowały w piątek na zamknięciu sesji, a indeks średnich spółek znalazł się na lekkim plusie. Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania BZ WBK, po informacji o ABB. Największy wzrost na GPW zanotowało CI Games

WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,69 proc. do 2.406,96 pkt. WIG zniżkował o 0,41 proc. do 62.818,71 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,18 proc. do 4.829,21 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 723 mln zł, z czego 539 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był BZ WBK (81 mln zł). Kurs banku na zamknięciu poszedł w dół o 4,2 proc. i był to najmocniejszy spadek wśród blue chipów.

W czwartek wieczorem Deutsche Bank podał, że chce sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu około 1,2 mln akcji BZ WBK, stanowiących 1,2 proc. kapitału zakładowego banku.

Akcje te mają być zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, przeprowadzonej przez Deutsche Bank, który pełni funkcję wyłącznego globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu.

Z informacji PAP Biznes wynika, że book-building zakończył się przy cenie 380 zł za akcję. Księga popytu przy tej cenie pokryta jest dwa i pół razy.

Wśród spółek z WIG 20 o ponad 2-proc. spadł kurs PKO BP oraz Pekao, a wzrostom przewodziła natomiast JSW (+2,7 proc.).

Najmocniejszy wzrost na GPW odnotowało CI Games (+9,1 proc.). Sprzedaż gry „Sniper Ghost Warrior 3” przekroczyła 1 milion sztuk - poinformowała spółka CI Games w komunikacie. CI Games szacuje, że w 2017 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły ok. 100,5 mln zł.

Wśród spółek z mWIG 40 o ponad 3-proc. zwyżkowały wyceny Dino Polska i Play, a najmocniej spadł kurs Ursusa (-3,9 proc.).

Na szerokim rynku o 3,0 proc. wzrosły notowania Skarbiec Holding. Zysk netto jednostki dominującej Skarbiec Holding w II kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniósł 5,0 mln zł, wobec 4,7 mln zł konsensusu PAP.

PAP Biznes, mw