Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Cena emisyjna akcji Selvity ustalona została na 61 zł, czyli na maksymalnym poziomie, co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł - poinformowała Selvita w komunikacie.

Zysk netto, notowanej na rynku NewConnect, spółki KBJ wzrósł w 2017 roku o 80,6 proc., do 2,53 mln zł, przekraczając prognozy z listopada. Spółka od pięciu lat wypłaca dywidendę i nie wyklucza jej wypłaty również za rok 2017 - poinformował na spotkaniu prasowym prezes spółki Artur Jedynak.

Sprzedaż gry „Sniper Ghost Warrior 3” przekroczyła 1 milion sztuk - poinformowała spółka CI Games w komunikacie. CI Games szacuje, że w 2017 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły ok. 100,5 mln zł.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka obejmie 2,5 mln akcji nowej emisji s. E w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, dających prawo do 53,56 proc. głosów na WZ - poinformowała Śnieżka w komunikacie. Chce kupić kolejne 1,6 mln akcji serii A, B, C oraz D.

Stalprodukt otrzymał zgodę tureckiego urzędu antymonopolowego na przejęcie czeskiej firmy GO Steel Frydek Mistek, co oznacza, że spełniony został warunek zawieszający wejście w życie umowy kupna spółki - poinformował Stalprodukt w komunikacie. Planowana data zamknięcia transakcji to 28 lutego.