Jarocińskie Mieszkanie Plus za 1.300 zł miesięcznie

Projekt mieszkaniowy w Jarocinie jest interesujący przede wszystkim ze względu na spory rozmach - 366 mieszkań to jak na powiat, którego liczba mieszkańców oscyluje wokół 72 tys., naprawdę duża podaż - ocenił dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka.

Jak podało jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS), całkowity koszt wynajmu 55-metrowego lokalu w ramach Mieszkania plus w Jarocinie wraz z opłatami (także z ogrzewaniem) wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie. Obecnie domy są wykańczane. Pierwsi lokatorzy będą mogli się wprowadzić do mieszkań w drugiej połowie kwietnia 2018 roku.

Zdaniem eksperta interesujący jest także aspekt popytowy, gdyż „na pulę 366 mieszkań zgłosiło się ponad 700 chętnych, co oznacza, że w tym rejonie jest spore zapotrzebowanie na mieszkania”. Przyznał jednak, że „aktywność popytowa nie ma odbicia w ofercie komercyjnej na terenie Jarocina, gdzie bardzo mała liczba inwestorów buduje mieszkania lub domy na sprzedaż”.

Oznaczać to może, że obywateli tego regionu, szczególnie młodych nie stać na zakup własnego mieszkania stąd tak duże zainteresowanie najmem - ocenił.

Górka stwierdził, że sugerowana wysokość opłat za lokal o powierzchni 55 m kw. na poziomie 1,3 tys. zł miesięcznie wynikać może „przede wszystkim z faktu, że w lokalach zastosowano ogrzewanie gazowe rozliczane według indywidualnego zużycia”.

Wedle rozporządzenia JTBS Sp. Z o.o. dotyczącej czynszów jego wysokość nie powinna przekraczać 12 zł za metr kwadratowy, co daje kwotę 660 zł miesięcznie plus media, więc ostateczna wysokość opłat zależeć będzie od zużycia licznikowego mediów w danym lokalu - zaznaczył.

Ekspert wskazał, że „porównując ofertę z programu Mieszkanie plus z tymi, jakie dostępne są na lokalnym rynku komercyjnym można stwierdzić, że jest on droższa, ale należy zwrócić uwagę, że mieszkania oferowane w ramach programu są nowe i wybudowane wedle nowoczesnych technologii, a oferta komercyjna to głównie mieszkania używane”.

W kwestii kosztów, jakie muszą ponieść lokatorzy w ramach najmu programowego w Jarocinie warto wspomnieć o wymaganej opłacie rezerwacyjnej w wysokości 12-krotności czynszu, która zamieniana jest później na kaucję - przypomniał, zwracając uwagę na to, że „w przypadku wynajmu mieszkań na wolnym rynku zwyczajowo pobiera się kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu”.

Na podst. PAP