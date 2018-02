Premier za elastycznym wydatkowaniem środków UE

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę w Monachium, że polski rząd popiera elastyczne alokowanie części środków z budżetu UE oraz wprowadzenie tzw. podatku cyfrowego, który byłby nakładany na międzynarodowe firmy unikające płacenia podatków w Europie.

W piątek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Na wspólnej konferencji prasowej Morawiecki podkreślał, że Polska i Niemcy mogą być lokomotywą wzrostu dla całej UE. Szefowie rządu deklarowali, że ich kraje mogą współpracować m.in. w projektach związanych z obronnością. Oświadczyli też, że mają różne poglądy, jeżeli chodzi o gazociąg Nord Stream 2.

Morawiecki pytany na briefingu prasowym po Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, czy w trakcie spotkania z kanclerz Niemiec poruszony został temat unijnego budżetu i ewentualnego jego uzależnienia od poszanowania wartości UE odpowiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. długoterminowych sposobów finansowania budżetu unijnego.

Opowiedziałem się za inicjatywą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, która też spotkała się z ciepłym przyjęciem w Niemczech tzw. podatku cyfrowego - +digital tax+, który byłby nakładany na międzynarodowe firmy, które unikają płacenia podatków w ogóle w Europie, w tym również w Polsce nie płacą podatku proporcjonalnego do biznesu, który mają - mówił Morawiecki.

Premier poinformował, że z kanclerz Angelą Merkel rozmawiał także o potencjalnych środkach własnych w budżecie oraz o kwestii elastyczności unijnego budżetu.

Rozmawialiśmy o tym, żeby można było trochę bardziej elastycznie alokować część środków. Jeżeli jakiś kraj chce więcej środków na politykę spójności - proszę bardzo, ktoś inny może chcieć więcej wydać na politykę rolną lub na innowacje, politykę zbrojeniową, obronną - to też powinno to być do pewnego stopnia możliwe - dodał.