KAS zatrzymał 24 tys. nielegalnych automatów do gier

24 tys. nielegalnych automatów do gier zatrzymała w całym kraju Służba Celno-Skarbowa między 1 stycznia 2017 roku a 31 stycznia 2018 roku - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

W informacji KAS zaznaczyła, że „w stosunku do takich urządzeń sąd orzeknie przepadek na rzecz Skarbu Państwa”.

Przy czym należy zaznaczyć, że sąd orzekając o przepadku automatów do gier na rzecz Skarbu Państwa od razu może zarządzić ich zniszczenie. Natomiast jeśli sąd tego nie uczyni, to stosownie do art. 30 (…) 5a Kodeksu karnego skarbowego sprzedaż automatów do gier jest dopuszczalna wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier. Jeżeli sprzedaż w takim przypadku nie dojdzie do skutku, to wówczas urządzenia te zostaną zniszczone - przekazała KAS.