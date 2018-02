Chcieli być jak Walter White - zatrzymała ich CBŚP

Policjanci CBŚP zatrzymali pięć osób podejrzanych o zorganizowanie przemytu z Azji do Polski substancji potrzebnych do wyprodukowania amfetaminy - dowiedziano się w CBŚP. Zabezpieczono też 147 kg chemikaliów, z których można wyprodukować ok. 50 kg amfetaminy.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga trzem z zatrzymanych postawiła zarzut przewozu na terytorium Polski substancji wykorzystywanej w produkcji narkotyków. Za tego typu przestępstwo grozić im może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Cała sprawa zaczęła się, gdy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celno-Pocztowego w Warszawie odkryli przesyłki z rekordową ilością fenyloacetonu(BMK) - półproduktu służącego do syntetycznej produkcji amfetaminy. „120 kg tej substancji przyleciało do Polski z Azji” - przekazała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.

„Po przeprowadzeniu analizy w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym i potwierdzeniu wyniku, że zatrzymana substancja jest prekursorem amfetaminy, do akcji włączyli się funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie, którzy ustalili odbiorców, a także inne osoby związane z grupą” - podano w komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Z ustaleń policjantów CBŚP w Warszawie „wynikało, że za przemyt mogą być odpowiedzialni dwaj bracia, którzy wskazywali swoją matkę, jako jednego z odbiorców wysyłanych z Azji przesyłek” - powiedziała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Dodała, że policjanci zatrzymali pięć osób mogących mieć związek z przemytem zakazanej substancji. Dodatkowo, w wyniku przeszukania mieszkań oraz innych obiektów, znaleźli i zabezpieczyli 27 kg substancji niezbędnych w produkcji amfetaminy.

Jurkiewicz poinformowała, że z całej zabezpieczonej przez służby substancji, po umiejętnym przeprowadzeniu chemicznej procedury, można by uzyskać prawie 84 litry płynnej formy BMK - taka ilość pozwala docelowo wytworzyć ponad 50 kg najwyższej jakości amfetaminy. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. (PAP)