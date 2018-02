Elfy już na śląskich torach

Pierwszy czteroczłonowy pociąg Elf II z obecnego zamówienia trafił

do bazy taborowej Kolei Śląskich w Katowicach. Ogółem samorządowy przewoźnik woj. śląskiego otrzyma 12 takich pojazdów - spośród wszystkich 19 zamówionych teraz składów

Jak poinformowała Magdalena Iwańska z Kolei Śląskich, z obecnie realizowanego zamówienia spółka dysponuje już dwoma egzemplarzami dwuczłonowych 34WEa (z czterech docelowych), trzema trzyczłonowymi 21WEa (z trzech docelowych) oraz pierwszym czteroczłonowym 22WEd (z dwunastu docelowych).

Wszystkie te pociągi mimo różnych oznaczeń pochodzą z rodziny Elf II bydgoskiej Pesy, różniąc się długością. Koleje Śląskie i ich właściciel, samorząd woj. śląskiego, zamówiły je wspólnie w 2016 r., w ub. roku, rozszerzając zamówienie przy wykorzystaniu tzw. prawa opcji. Możliwy jest jeszcze zakup kolejnych składów - w tzw. zamówieniu uzupełniającym.

Nowe pojazdy, z których pierwszy pojawił się na torach we wrześniu 2017 r., powinny rozwiązać większość problemów taborowych przewoźnika. Zamawiane pociągi mają w tym roku zastąpić najstarszy typ wykorzystywanego przez KŚ taboru - dzierżawione od Przewozów Regionalnych jednostki EN57.

Spółka dzierżawi od PR ok. 20 takich składów z ponad 60, jakimi dysponuje. Kolejne 23 pociągi to nowoczesne konstrukcje typu Flirt, Elf i Impuls; 13 następnych to odnowione składy bazujące na EN57, trzy to pojazdy spalinowe - obecnie niewykorzystywane lub traktowane jako zapas.

Pierwotna umowa z Pesą z 18 października 2016 r. objęła zakup jednej jednostki 2-członowej, dwóch 3-członowych oraz dziesięciu 4-członowych. Poszczególne składy zamówiły samorząd województwa oraz KŚ. Wynikająca z przetargu łączna cena za 13 składów wyniosła 205,89 mln zł brutto.

W umowie zawarto tzw. prawo opcji, przewidujące dostarczenie - bez osobnego przetargu, po potwierdzeniu ze strony zamawiających - kolejnych sześciu pociągów: trzech 2-członowych, jednego 3-członowego i dwóch 4-członowych.

Przewoźnik zamówił w ten sposób trzy kolejne pociągi 2-członowe (koszt jednego to 9,5 mln zł netto wraz z wykonaniem pierwszego przeglądu tzw. 3. poziomu utrzymania) i jeden pociąg 3-członowy (koszt 10,95 mln zł netto wraz z podobnym przeglądem).

Samorząd województwa zamówił natomiast dwa kolejne pociągi 4-członowe (według wcześniejszych informacji każdy z nich za 16,7 mln zł brutto). Środki na ich zakup zostały przewidziane w wieloletniej perspektywie finansowej woj. śląskiego do 2025 r.

Ogółem woj. śląskie kupuje 12 pojazdów, a jego przewoźnik - siedem. Według wcześniejszych informacji samorząd regionu przeznacza na tak poszerzony zakup 200,6 mln zł brutto (projekt został zgłoszony do środków unijnych, z których może pochodzić do 138,6 mln zł dofinansowania), a KŚ - 87,1 mln zł. Spółka wykorzystuje na ten cel środki własne oraz jedną z transz emitowanych obligacji.

Ponadto w umowie z Pesą zawarto możliwość dostarczenia w przyszłości kolejnych pociągów, w ramach tzw. zamówienia uzupełniającego. W październiku ub. roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników KŚ wydało zgodę korporacyjną na zakup w ten sposób kolejnych dwóch składów trójczłonowych. W celu ostatecznego złożenia zamówienia uzupełniającego konieczne jest jeszcze podpisanie aneksu z producentem.

Wspólny zakup pociągów stał się ze strony KŚ możliwy dzięki ustaleniom z samorządem województwa, na podstawie których m.in. spółka podpisała w marcu 2016 r. umowę z konsorcjum banków na emisję obligacji do kwoty 279,5 mln zł. Część tych środków przeznaczono na wykup sześciu dzierżawionych od Pesy pociągów 27WEb (sześcioczłonowe Elfy). Inna część pokrywa około połowy wartości pojazdów zamawianych w obecnym przetargu.

Władze Kolei Śląskich wyjaśniały, że wobec znacznej awaryjności pociągów EN57 liczba 19 nowych składów powinna wystarczyć, aby zastąpić 22 stare pojazdy. Nowy tabor obecnie jest odbierany z opóźnieniami; na mocy umowy producent zapewnia w tej sytuacji tabor zastępczy.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Roczny budżet przewoźnika przekracza 200 mln zł. Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego ze spółką - zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nią przewozów kolejowych w regionie na poziomie do 140 mln zł. W połowie ub. roku zarząd woj. śląskiego zdecydował o aneksowaniu umowy; m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.

SzSz (PAP)