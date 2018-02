W styczniu rynek mieszkaniowy wyhamował

W styczniu tego roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż rok wcześniej – informuje GUS. Jak dodaje Urząd, według wstępnych danych znacznie wzrosła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia i zgłoszonych do budowy, a także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według danych Urzędu w opisywanym okresie oddano do użytkowania 13.561 mieszkań, co oznacza spadek o 11,7 proc. niż rok wcześniej, kiedy to zanotowano wzrost o 20,2 proc. Z danych GUS wynika, że największy spadek zanotowali deweloperzy.

Z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form budownictwa gorsze wyniki odnotowali deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 6.925 mieszkań, tj. o 22,4 proc. mniej niż przed rokiem (kiedy notowali wzrost aż o 30,0 proc.), natomiast więcej mieszkań wybudowali inwestorzy indywidualni – 6.408, czyli o 6,1 proc. więcej (wobec wzrostu w styczniu 2017 r. o 12,3 proc.). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu 2018 r. (z tego deweloperzy – 51,1 proc., a inwestorzy indywidualni – 47,3 proc. mieszkań) – czytamy w informacji Urzędu.

Z tego, o czym informuje GUS wynika, że w styczniu tego roku znacząco wzrosła liczba pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym. W sumie chodzi o 20.783 mieszkań i jest to wzrost o 38,7 proc. w porównaniu do stycznia 2017 r. (wtedy zanotowano wzrost o 46,8 proc.).

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem – 14.413 mieszkań oraz inwestorzy indywidualni – 6.038 mieszkań. Podstawę prawną do rozpoczęcia budowy 176 mieszkań (wobec 125 w roku poprzednim) otrzymały spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) - 156 mieszkań, tj. o 16,6 proc. mniej niż w styczniu ub. Roku – informuje GUS.

źródło: GUS

GUS podaje także, że o 24,5 proc. wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (do 13.949) wobec wzrostu przed rokiem o 55,0 proc., „w tym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 3.587 mieszkań, deweloperzy – 10.145 mieszkań, spółdzielnie mieszkaniowe – 111 mieszkań (wobec 87 w styczniu 2017 r.), a pozostali inwestorzy 106 mieszkań (przed rokiem 299)”.

Wcześniej GUS informował, że w całym 2017 r. oddano do użytkowania 178.258 mieszkań i było to więcej o 9,1 proc. w stosunku do roku wcześniej. GUS informował też, że całym 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 250.218 mieszkań, co oznacza wzrost o 18,3 proc. w porównaniu do 2016 r. (kiedy to z kolei zanotowano wzrost o 12,0 proc.). Wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 205.990, (wzrost o 18,4 proc. wobec 2016 r.).

