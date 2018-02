Łotewski bank prał koreańskie pieniądze

EBC wstrzymał wszystkie płatności, dokonywane przez łotewski bank ABLV Bank. Przyczyną są amerykańskie oskarżenia, że łotewski bank brał udział w praniu pieniędzy północnokoreańskiego reżimu.

Amerykańskie oskarżenia dotyczą transakcji z podmiotami, powiązanymi z północnokoreańskim programem rakietowym.

Zakazana aktywność finansowa w banku obejmowała transakcje ze wskazanymi przez ONZ oraz USA podmiotami, które są zaangażowane w nabywanie lub eksport pocisków balistycznych – czytamy stanowisko Departamentu Skarbu USA, cytowane przez Reutersa.

Dzisiejsza decyzja EBC – jak informuje Reuters na swoich stronach – stanowi odpowiedź na złamanie przez bank łotewski embarga. To oznacza, że bank nie może dokonywać żadnych płatności.

Już wcześniejsze oskarżenia Amerykanów spowodowały znaczne pogorszenie sytuacji tego łotewskiego banku, zaś decyzja ECB postawiła tę instytucję finansową w bardzo trudnej sytuacji. Zakaz płatności oznacza, że traci ona płynność finansową, co może doprowadzić do upadku.

Dla Łotwy może być to spory problem, bo jest to trzeci co do wielkości bank tego kraju. Co najmniej równie dużym jest też fakt, że łotewskie służby antykorupcyjne aresztowały prezesa ówczesnego banku centralnego. Możliwe, że oba wydarzenia – udział banku łotewskiego w praniu pieniędzy Północnej Korei i aresztowanie prezesa tamtejszego banku centralnego – są ze sobą powiązane.

Amerykanie bowiem – jak pisze Ruters – mówią o tym, że ABLV Bank „zinstytucjonalizował” pranie brudnych pieniędzy. To sugeruje, że bank miał wysoko postawionych mocodawców, którzy chronili jego działalność.

Co ciekawe, na Łotwie tamtejsze służby antykorupcyjne wszczęły także śledztwo w sprawie Norvik Banka. W tym przypadku ma chodzić o łapówki, jakich wysoko postawieni urzędnicy łotewscy wymuszali na głównym udziałowcu tej instytucji. Ale w tle również może być Korea Północna, bo ten bank również złamał embargo na transakcje z Koreą Północną, co zostało wykryte latem ubiegłego roku. Obok Norvik Banka w naruszanie embarga zaangażowany był wówczas Rietumu Banka.

Reuters, MS