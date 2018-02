Unikaj niemieckich lotnisk

Według danych AirHelp, w 2017 roku z problemem, by zdążyć na kolejny samolot najczęściej spotykali się pasażerowie, przesiadający się w Niemczech. Ponad 3,6 mln osób ma prawo do ubiegania się o rekompensatę o łącznej wartości 1,5 mld euro (czyli 6,2 mld zł)

Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania (3 mln pasażerów), a podium tego zestawienia zamyka Francja (2 mln).

Na polskich lotniskach z kolei kłopoty miało ponad 205 tys. pasażerów, którzy nie zdążyli na kolejny samolot podczas przesiadki na polskich lotniskach w 2017 roku. Są oni uprawnieni do wypłaty odszkodowań za utracone połączenia lotnicze o łącznej wartości blisko 306 mln złotych.

Nawet 600 euro odszkodowania

W sytuacji, gdy pasażer nie zdąży na kolejny samolot podczas swojej dwuetapowej podróży lotniczej, przewoźnik powinien zaoferować mu transport alternatywny. Ponadto, jeżeli dotrze on do miejsca docelowego min. 3 godziny po planowanym terminie, a doszło do tego z winy linii lotniczej (a nie ze względu np. na złe warunki pogodowe czy strajki) to ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Warunkiem otrzymania rekompensaty oraz transportu alternatywnego jest to, aby oba loty zostały kupione razem i posiadały ten sam numer rezerwacji.

Przewoźnik obsługujący zakłócony lot jest również odpowiedzialny za problemy z kolejnymi lotami podczas wieloetapowej podróży, nawet jeżeli są one wykonywane przez inne linie lotnicze.

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, to powinieneś zanotować faktyczny czas przybycia do miejsca przeznaczenia. Nie akceptuj ofert przewoźnika, w których zrzekasz się swoich praw w zamian za inne świadczenia (vouchery na kolejne przeloty itp.), ponieważ stracisz możliwość ubiegania się o odszkodowanie – mówi Natalia Gębska, Country Manager w AirHelp.

Jak dodaje, należy zachować wszystkie dowody poniesionych dodatkowych wydatków w wyniku opóźnienia. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom także ciepły posiłek podczas oczekiwania, jak również dostęp do łączności, transport oraz hotel, jeżeli jest to konieczne.

W pogoni za samolotem

Dokonując rezerwacji lotów łączonych, należy pamiętać o czasie, potrzebnym na przemieszczenie się pomiędzy terminalami. Jest on ustalany przez każde lotnisko indywidualnie. Przykładowo pasażer przesiadający się do innego samolotu we Frankfurcie nad Menem potrzebuje na to 1h, w Miami – 1,5h, a w Pekinie – 3h.

Wiele linii lotniczych nie dostosowuje się do czasu transferów, ustalanych przez porty lotnicze. To sprawia, że pasażerowie często spóźniają się na kolejny lot w swojej dwuetapowej podróży. Ostatnio zajmowaliśmy się przypadkiem czteroosobowej rodziny, która przegapiła samolot we Frankfurcie nad Menem, ponieważ miała 10 minut na transfer na tym ogromnym lotnisku. Przewoźnik twierdzi, że rodzina powinna była pośpieszyć się – naszym zdaniem takie podejście jest całkowicie niedopuszczalne – dodaje Natalia Gębska.

Informacje te są szczególnie ważne dla pasażerów, którzy rezerwują loty indywidualnie. Każdy, kto z własnej winy przegapi lot ze względu na złe oszacowanie czasu potrzebnego na przesiadkę, nie będzie uprawniony do alternatywnego lotu lub wypłaty odszkodowania.