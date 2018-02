Uważaj ! Teściowa sprawdza czy jesteś wierny

Polacy zwracają się do detektywów głównie z problemami natury obyczajowej i poszukują u nich przede wszystkim informacji o wierności partnerów (23 proc.) lub angażują ich w celu udowodnienia zdrady (33 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl

Co ciekawe, nie zawsze zlecenia tego typu pochodzą od małżonków bądź partnerów. Często do detektywa zgłasza się np. teściowa, która nie do końca wierzy w wierność zięcia lub inni członkowie rodziny, poszukujący dowodów na czyjąś wiarołomność.

Udowodnienie zdrady czy zdobycie dowodów na uzależnienie to często zlecenia, z którymi klienci zwracają się do detektywów w toku spraw rozwodowych.

Warto przy tej okazji podkreślić, że wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych w Roczniku Demograficznym 2017, najczęstszą przyczyną rozwodów w 2016 roku w Polsce były właśnie niewierność małżeńska (wyłącznie – 4528 spraw, z innymi przyczynami – 9401) oraz nadużywanie alkoholu (wyłącznie – 868 spraw, z innymi przyczynami – 2323).

Ponadto częstymi zleceniami dla detektywów były np. ustalenie miejsca pobytu osoby, sprawdzenie przeszłości – również często zlecane przez rodziców w stosunku do partnerów ich dzieci, wywiad gospodarczy czy wykrycie sprawcy kradzieży.

Poszukujący usług detektywistycznych najczęściej wskazywali, że oczekują od detektywów dokumentacji fotograficznej (29 proc.), śledzenia (21 proc.) oraz wykrycia podsłuchu i urządzeń monitorujących (12 proc.).

Taki sam odsetek (11 proc.) oczekiwał wykrycia podsłuchu i urządzeń monitorujących lub zdawał się na zalecenia detektywa, jeśli chodzi o najefektywniejsze czynności zmierzające do rozwiązania sprawy. Z kolei 7 proc. oczekiwało monitorowania wskazanego miejsca.

Zleceniodawcy oczekują, że w przypadku udowadniania zdrady detektyw dostarczy odpowiednie zdjęcia i będzie śledził podejrzanego. Zdjęcia są również najbardziej pożądanym dowodem w przypadku sprawdzenia przeszłości danej osoby. Zleceniodawcy oczekują w tym wypadku również śledzenia wskazanej osoby, w większym stopniu zdają się też na zalecenia detektywa.

W przypadku znalezienia winnego kradzieży także zdjęcia mają być najważniejszym materiałem dowodowym. Częściej niż w innych sprawach oczekuje się od detektywów w tym wypadku także monitorowania wskazanego miejsca.

Najwięcej zleceń składali detektywom mieszkańcy województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego – po 11% oraz łódzkiego – 10%. Najrzadziej ze wsparcia detektywów korzystali mieszkańcy lubelskiego, opolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego – po 3% zapytań. Zleceniodawcom poszukującym usług detektywistycznych bardzo zależy na czasie – niespełna 60% z nich wskazuje, że chce jak najszybciej zlecić usługę. Z kolei nieco więcej niż jedna trzecia potrzebuje detektywa w ciągu miesiąca.

Nic dziwnego, że zleceniodawcy oczekują jak najszybszej realizacji zleceń. Sprawy powierzane detektywom najczęściej dotyczą intymnego życia ich bądź też ich bliskich i wymagają szybkiej reakcji – mówi Karol Grygiel z Oferteo.pl. – Zleceniodawcom często zależy również na dyskrecji lub krępują się rozmawiać z detektywem osobiście, w tym przypadku pomocne jest korzystanie z pomocy serwisów ułatwiających nawiązanie takiego kontaktu - dodaje Grygiel.

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 850 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl w 2017 roku przez podmioty poszukujące usług detektywistycznych.