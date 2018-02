Hyperloop: Musk wymyślił, ale to Branson zbuduje

Richard Branson proponuje zbudowanie połączenia kolejowego typu hyperloop między indyjskim Mumbajem i Pune. Podróż ma trwać 25 minut - o 3 godziny krócej, niż w aktualnych technologiach kolejowych. Technologia hyperloop polega na magnetycznej lewitacji pociągu w tubach, w których obniża się ciśnienie

Brytyjski potentat wspiera i inwestuje w wybudowanie kolei super-prędkości. Zajmuje się tym firma Virgin Hyperloop One – startup technologiczny, należący do jego imperium spod znaku Virgin. Projekt ma być zrealizowany w Indiach. Ma on połączyć miasto Pune z nowym lotniskiem planowanym w Mumbaju. Podróż ma trwać 25 minut, co pozwoli zaoszczędzić około 3 godzin.

Zobacz testy technologii, która może zrewolucjonizować transport:

Założyciel Grupy Virgin podpisał przedwstępną umowę ramową w niedzielę w Mumbaju – podano w komunikacie firmy. Torowisko pokazowe wybudowane zostanie w ciągu 3 lat od podpisania finalnej umowy, a w drugiej fazie, właściwej budowy, budowa linii Pune-Mumbaj zajmie 5 do 7 lat.

Branson zachwala koncepcję tunelowego system transportu hyperloop, którego teorię opracował w 2013 roku Elon Musk. Zdaniem Bransona, jest to rozwiązanie dla wyzwań gwałtownej urbanizacji w Indiach. Premier Narendra Modi rezerwuje na ten cel około 8,6 tryliona rupii (ok. 133 miliardów dolarów), by zmodernizować sieć indyjskich kolei i dlatego w zeszłym roku ruszył plan zbudowania 316 milowej linii kolejowej ( 508,55 kilometrów) dla kolei wielkich prędkości, mającej połączyć komercyjne zagłębia Mumbaju z Ahmadabadem.

Zgodnie ze wstępną analizą zrobioną przez Virgin Hyperloop One, proponowana linia Pune-Mumbaj może przynieść 55 miliardów dolarów społeczno-ekonomicznych korzyści w ciągu 30 najbliższych lat.

Wierzę, że linia Virgin Hyperloop One może mieć taki sam wpływ na Indie w 21. wieku, jaki miały linie kolejowe w 20. Wieku – powiedział Richard Branson. – Linia Pune-Mumbai to idealny pierwszy korytarz dla budowy ogólnokrajowej sieci kolei hyperloop – dodał.

Virgin Hyperloop One testowała do tej pory podobne rozwiązania w amerykańskim stanie Nevada w prędkościach dochodzących 386 km/h. Firma obecnie pracuje nad uruchomieniem trzech linii pordukcyjnych do 2021 roku. Startup ten pracuje nad lewitującą koleją do transportu ludzi i towarów, unoszącą się w niskociśnieniowej komorze.

Hyperloop w Polsce

autor: Hyper Poland

Polacy także pracują nad rozwojem tej technologii i jej zastosowaniem w Polsce. Na pierwszy ogień ma iść najbardziej uciążliwe obecnie połączenie w Polsce, czyli Wrocław-Warszawa.

Hyper Poland stworzy w kraju testowy odcinek tuby, co będzie możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z Instytutem Kolejnictwa. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, to pokonanie drogi z Warszawy do Wrocławia zajęłoby tylko 37 minut.

Jeśli polska kapsuła osiągnie projektowaną prędkość, to pobije niedawny rekord kapsuły zbudowanej przez Hyperloop One. W lecie testowano

Partnerami strategicznymi polskiego projektu są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PLL LOT. Partnerem logistycznym jest firma DB Schenker. Projekt uzyskał również wsparcie Politechnik Warszawskiej i Wrocławskiej.

za Bloomberg, mw