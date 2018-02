MFW: Ukrainie nie idzie walka z korupcją

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwrócił się do władz Ukrainy o przyspieszenie prac nad ustawami dotyczącymi utworzenia Sądu Antykorupcyjnego. Jest to konieczne do kontynuacji współpracy z Kijowem - poinformowano na zakończenie wizyty ekspertów MFW na Ukrainie.

Obecnie bardzo ważne jest, by władze Ukrainy zapewniły niezwłoczne rozpatrzenie projektu ustawy o Sądzie Antykorupcyjnym zgodnie z procedurami parlamentarnymi i zobowiązaniami przewidzianymi w programie współpracy z MFW oraz zaleceniami Komisji Weneckiej i Rady Europy - głosi komunikat MFW, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Według ekspertów MFW Ukraina powinna także przyspieszyć reformy w sektorze energetycznym oraz w polityce podatkowej. Delegacja MFW składała wizytę na Ukrainie w dniach 12-16 lutego.

Rząd ukraiński zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Władze w Kijowie są jednak krytykowane z powodu braku sukcesów na tym polu, co opóźnia wypłacanie poszczególnych transz pomocy wynoszących miliardy dolarów.

PAP, MS