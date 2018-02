4. marca patriotyczne maratony w 280 miastach

W niedzielę 4 marca w 280 miastach w Polsce można będzie pobiec „Tropem Wilczym”. Także w ten sposób będzie można uczcić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - na sportowo - jednocześnie pomagając osobom potrzebującym

Ogólnopolski projekt sportowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” odbędzie się już po raz szósty. Jego celem jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Partnerem biegów jest PKO Bank Polski oraz Fundacja PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski od wielu lat angażuje się w działania upamiętniające ważne momenty z naszej historii. Są to m.in. biegi patriotyczne, które z roku na rok zyskują popularność. Takim wydarzeniem jest również bieg „Tropem Wilczym”. Żołnierze Wyklęci przez lata byli wyrzuceni ze świadomości społecznej i dlatego zasługują na wspólne oddanie im hołdu. Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej inicjatywie – mówi Michał Kuczmierowski, dyrektor Pionu Marketingu i Komunikacji PKO Banku Polskiego.

W 2017 roku w biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z USA, Węgier, Danii czy Ukrainy.

VI edycja Biegu Tropem Wilczym odbędzie się w ponad 280 miastach, gdzie pobiegnie ok. 70 000 zawodników. Wszędzie równolegle wystartuje w południe bieg na 1963 metry – jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Tego samego dnia zostaną też rozegrane zawody na innych dystansach. Dodatkowo biegom będą towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych czy gry terenowe. W tym roku warszawski bieg odbędzie w nowym, wyjątkowym miejscu: na Cytadeli Warszawskiej – przepięknie położonej budowli, będącej świadkiem historycznych wydarzeń i bohaterstwa polskich patriotów straconych tam przez rosyjskich zaborców. Rejestracji na zawody można dokonywać przez stronę: www.tropemwilczym.pl.

Uczestników zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych „biegnę dla…”, organizowanych przez Fundację PKO Banku Polskiego w wybranych miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Opolu, Zielonej Górze, Bielawie czy Żorach. Jeśli określona liczba zawodników dotrze do mety z kartką na koszulce „biegnę dla…” i imieniem danego beneficjenta, Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże dla tej osoby darowiznę. Kartki będzie można odbierać przed biegiem w biurach zawodów poszczególnych miast. W ubiegłym roku pobiegliśmy dla Julki, Amelki, Karoliny, Maksa, Jasia, Mai, Dobrusi, Julka, Darii, Pauliny, Magdy, Oli i Wojtusia.

PKO Bank Polski realizuje od 2013 r. autorski program „PKO Bank Polski Biegajmy razem” i wspiera największe imprezy biegowe w całej Polsce. Podczas wszystkich tych wydarzeń organizowane są akcje charytatywne „biegnę dla…”. Od 2013 r. odbyły się 323 takie akcje, w których wzięło udział ponad 125 tys. osób. Fundacja wsparła do tej pory 357 beneficjentów kwotą ponad 4,5 mln zł.

Bank jest również organizatorem PKO Biegu Charytatywnego. Trzecia edycja imprezy odbyła się 16 września 2017 r. na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach Polski. 6401 uczestników w całym kraju, wraz z dziećmi biorącymi udział w PKO Biegu Charytatywnym Młodych, pokonało w sumie 30 917 okrążeń, czyli 12 366 km. W zamian za ich zaangażowanie, Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 652 800 zł na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 15 września.

