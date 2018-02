Są rynki z dużymi opóźnieniami w płatnościach

Ubezpieczamy ok. 2 proc. eksportu polskich firm. Największe przełożenie naszego wsparcia widać w krajach o mocno podwyższonym ryzyku gospodarczym i politycznym - powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Ubezpieczamy ok. 2 proc. eksportu polskich firm - w zależności od kraju, do którego eksportują nasi przedsiębiorcy. Największe przełożenie naszego wsparcia widać w krajach o mocno podwyższonym ryzyku gospodarczym i politycznym, najbardziej na Białorusi - powiedział szef KUKE.

Zaznaczył, że w 2017 r. wartość ubezpieczonych przez KUKE obrotów eksportowych i krajowych wyniosła 41 mld zł, w tym w zakresie projektów długoterminowych 1,6 mld zł. Głównymi rynkami eksportowymi, do których transakcje ubezpieczyło KUKE w 2017 r. były Niemcy (3,82 mld zł), Rosja (1,44 mld zł), Republika Czeska (1,13 mld zł) oraz Białoruś (830 mln zł). Łączna wartość przychodów KUKE z tytułu składki w 2017 r. wyniosła 192 mln zł, co było najwyższym wynikiem w historii spółki.

Nasze firmy zainteresowane wyjściem na zagraniczne rynki muszą patrzeć, co się będzie działo z danym kontraktem. Jeśli firma nie dostanie zapłaty, z różnych przyczyn, będzie miała problem w kraju. Są firmy, które nie dopasowują kontraktu do swojej działalności i później, gdy coś się dzieje naprawdę na tym cierpią - wskazał.

Jak zaznaczył, opóźnienia w płatnościach na niektórych rynkach „są naprawdę spore”.

W niektórych przypadkach np. w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii, a w szczególności we Włoszech kontrahenci płacą z dużymi opóźnieniami, niezbyt regularnie. Chociaż nie są to przecież rynki wysokiego ryzyka - powiedział.

Władyczak wskazał, że Unia Europejska walczy z nieuczciwymi płatnikami.

Są dyrektywy, których celem jest wzmocnienie reżimu płatniczego. W krajach Europy Północnej one działają, natomiast nie mają zbytniego przełożenia na to, co się dzieje na południu naszego kontynentu - ocenił.