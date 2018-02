Będą dopłaty do najmu w Mieszkaniu plus

Jednym z tematów wtorkowego posiedzenia Rady Mieszkalnictwa będą dopłaty do najmu w ramach programu Mieszkanie plus - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dodał, że zasady takiego wsparcia określi stosowna ustawa.

Będziemy rozmawiali o dopłatach do czynszu w ramach Mieszkanie plus. Państwo w tym pomoże. (…) Pamiętajmy, że zasady tego wsparcia określi ustawa tak, jak było w przypadku 500 plus - powiedział.