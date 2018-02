Euler Hermes: wzrost PKB o 3,6-3,8 proc. w tym roku

Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien wynieść 3,6-3,8% w 2018 roku, poinformował członek zarządu TU Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

Według jego szacunków, inflacja będzie w tym roku wynosiła około 2%, może nieco więcej.

Jego zdaniem, nadal w tyle pozostają inwestycje prywatne.

W tym roku powinny w zasadzie przyspieszyć, bo rosnące koszty pracy wymuszają automatyzację i innowacyjność, ale z kolei czający się na horyzoncie „split payment” może zniechęcać do ponoszenia ryzyka – dodał.

Zdaniem Starusa w tym roku branże adresujące produkt do konsumenta będą rosły, bo rosną również pensje, wysokie są transfery socjalne i ruszyła inflacja.

W jego opinii producenci materiałów budowlanych powinni mieć się nieźle, gdyż będzie dopisywał popyt, bo zwiększać się będą zakupy w ramach inwestycji infrastrukturalnych, przy nadal dobrej koniunkturze w deweloperce.

Złotówka na początku roku osłabła, co teoretycznie wspierać powinno eksport, poprawiając jego konkurencyjność.

Pamiętajmy jednak, że gros polskiego eksportu to część globalnego łańcucha dostaw ponadnarodowych korporacji, które importują komponenty do Polski, a następnie eksportują wyroby gotowe bądź półprodukty, dość dowolnie sterując cenami i rentownością wewnątrz grupy. Co za tym idzie, tak naprawdę wpływ kursu złotego na wielkość eksportu i importu jest dość ograniczony – powiedział Starus.