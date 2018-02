Rośnie popyt na pielęgniarki i opiekunów z Ukrainy

Polacy coraz częściej poszukują wśród Ukraińców nauczycieli, pielęgniarek czy opiekunów osób starszych, wskazują eksperci Personnel Service. Szczególnie w tej ostatniej kategorii można założyć, że trend zatrudniania Ukraińców będzie zdecydowanie rosnący ze względu na sytuację demograficzną w Polsce.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowujących 2017 rok wynika, że w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wzrost zatrudniania pracowników z Ukrainy r/r wyniósł 114 proc. Więcej obywateli Ukrainy znajdziemy też w szkołach (20 proc. wzrost r/r) oraz w kulturze (wzrost o 37 proc.).

Przyzwyczailiśmy się do tego, że pracownicy z Ukrainy wypełniają luki kadrowe w takich sektorach rynku jak przemysł, produkcja czy budownictwo. To oczywiście nadal aktualne, coraz częściej jednak poszukujemy wśród Ukraińców nauczycieli, pielęgniarek czy opiekunów osób starszych. I szczególnie w tej ostatniej kategorii możemy założyć, że trend zatrudniania Ukraińców będzie zdecydowanie rosnący. Opieka zdrowotna nad osobami starszymi to ze względu na trendy demograficzne wzrostowy segment rynku – powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

W porównaniu rok do roku największy wzrost zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom tego kraju wzrosła o 114 proc., z niecałych 1 724 osób w 2016 r. do 3 690 w 2017 r. W działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją wzrost wyniósł 37 proc. – z 2 037 w 2016 r. do prawie 2 792 osób w 2017 r. Natomiast w edukacji pracuje o 20 proc. Ukraińców więcej niż rok wcześniej (1 711 w 2016 r. wobec 2 059 w 2017 r.). Warto jednak pamiętać, że pracodawcy ze wskazanych branż składają łącznie zaledwie 0,6 proc. wszystkich oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, podano także.

Z zestawienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2017 r. prawie połowę oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom złożyły agencje zatrudnienia. Następnie o Ukraińców starali się przedsiębiorcy z branż rolniczej, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Jednak to nie w tych sektorach rynku widać największe wzrosty, a właśnie m.in. w opiece zdrowotnej. To wskazuje na pewną zmianę, która się dokonuje. Po pracowników z Ukrainy coraz częściej będziemy sięgać nie tylko na stanowiska niższego szczebla, ale też w branżach przyszłościowych związanych właśnie z opieką nad osobami starszymi czy edukacją najmłodszych pokoleń – dodał Inglot.

Spadek zainteresowania pracownikami z Ukrainy widać w segmencie gospodarstw domowych. W tej branży zatrudnia się o 29 proc. obywateli zza wschodniej granicy mniej niż rok wcześniej. Jak wskazują eksperci Personnel Service, bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest wyrównanie się poziomu wynagrodzeń Polaków i Ukraińców. W takiej sytuacji wiele rodzin skłania się ku zatrudnieniu osoby z Polski ze względu na brak bariery językowej, podsumowano.

ISBNews, MS