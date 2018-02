Fundacja PGZ ogłasza konkurs

Konkurs literacki #WOLNOŚĆ – czytaj dalej, to projekt przygotowany przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. W ramach trzyetapowego postępowania organizatorzy chcą wytypować najlepszą powieść z wątkami niepodległościowymi dedykowaną młodzieży w wieku 11-18 lat. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do 12 marca 2018 r., wybrany maszynopis zostanie ukaże się drukiem w grudniu tego roku.

Wspólna inicjatywa Fundacji PGZ i NCK to przedsięwzięcie wpisujące się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ideą konkursu jest wykorzystanie literatury do przybliżenia dzisiejszym nastolatkom wydarzeń i postaci z przełomowego roku 1918.

Chcemy pokazać nastolatkom, że pragnienie wolności ma charakter uniwersalny, dotyczy każdego człowieka w każdym czasie. Rok 1918 jest dlatego szczególny, że to moment zrealizowania pragnień wielu pokoleń Polaków. Obok wymiaru politycznego i historycznego miał też wpływ na życie codzienne poszczególnych ludzi. I właśnie poprzez losy fikcyjnych bohaterów, splątanych z losami postaci historycznych, chcemy pokazać młodzieży, że wszystko to co działo się wtedy, mogłoby być i ich udziałem. Wierzymy, że dzięki temu stulecie niepodległości stanie się bliższe sercu młodych ludzi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przeniesienie na papier dylematów, emocji, nastrojów i klimatu tamtej epoki może okazać się niełatwym wyzwaniem. Mam jednak nadzieję, że uda się tego dokonać, a rezultatem będzie to wyjątkowa lekcja historii, która na trwałe znajdzie swoje miejsce w ofercie wydawniczej tego typu powieści dla młodzieży – mówi Eliza Dzwonkiewicz, prezes Fundacji PGZ.

Konkurs #WOLNOŚĆ – czytaj dalej, organizowany będzie w trzech etapach. W etapie pierwszym spośród nadesłanych wniosków zawierających zgłoszenie powieści oraz krótki opis dotychczasowej działalności twórczej wnioskodawcy, wyłonionych zostanie dziesięciu stypendystów. Kolejnym krokiem będzie napisanie przez tych stypendystów powieści dla wybranej grupy wiekowej: 11-14 lub 15-18 lat.

Zgodnie z konkursowymi założeniami powieść – epicki utwór literacki – powinna składać się z minimum 200, a maksimum 300 stron maszynopisu, w którym ważną rolę pełnią wątki historyczne o tematyce niepodległościowej. W ramach stypendium, Fundacja dopuszcza następujące gatunki powieści: powieść społeczno-obyczajową, psychologiczną, sensacyjną, przygodową, fantastyczną, historyczną lub kryminalną. Stypendium literackie w kwocie 3 tys. brutto wypłacane będzie stypendystom przez cztery miesiące.

W drugim etapie konkursu przyznane zostaną nagrody za trzy najlepsze prace w obu kategoriach wiekowych. Gratyfikacje ufundowane przez organizatorów wynoszą odpowiednio: 15 tysięcy złotych za miejsce pierwsze, 10 tysięcy złotych za drugie oraz 5 tysięcy złotych za miejsce trzecie.

Etap trzeci to wydanie zwycięskich powieści z obu kategorii wiekowych w serii wydawniczej #WOLNOŚĆ – czytaj dalej.

Nabór wniosków o stypendium literackie Fundacji PGZ rusza 15 lutego i potrwa do 15 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie http://fundacjapgz.pl/projekty-fundacji/stypendium-literackie-fundacji-pgz/