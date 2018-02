PKN Orlen sprzedaje w Pradze. Wiemy, co

Zaskakujące dane o handlu PKN Orlen na międzynarodowym lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze.

Koncern poinformował, że na wspomnianym lotnisku sprzedaż paliwa lotniczego osiągnęła poziom 100 mln litrów.

Po zaledwie dziesięciu miesiącach działalności, możemy pochwalić się 20 proc. udziałem rynku sprzedaży paliwa lotniczego w Pradze. Oznacza to, że jesteśmy drugim największym dostawcą paliw zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych linii lotniczych w tym porcie. To bardzo konkurencyjny rynek, dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację, szukając okazji do dalszego rozwoju naszej działalności w tym obszarze – powiedział, cytowany w komunikacie, Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. sprzedaży.