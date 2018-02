Zmieni się opodatkowanie przedsiębiorców

Na 2020 rok rząd planuje zmiany w prawie dotyczącym działalności gospodarczej i podatków, korzystne dla przedsiębiorców - zapowiedział we wtorek wiceminister finansów Paweł Gruza

To byłaby kompletna reforma systemu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, od zysków kapitałowych i od płac. Te zmiany są tak daleko idące, że kilkumiesięczne vacatio legis nie jest możliwe, trzeba dać przedsiębiorcom co najmniej rok, by się dostosowali do tych zmian - wyjaśniał Gruza .