Wysoka jakość danych LINK4 w bazach UFG

LINK4 zajął drugie miejsce w rankingu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie jakości przekazywanych danych do bazy Ośrodka Informacji UFG. Wysoka jakość danych wpływa na sprawność procesów wewnętrznych i rzetelność informacji przekazywanych klientom i innym ubezpieczycielom.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po raz siódmy podsumował współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie jakości przekazywanych danych dotyczących polis komunikacyjnych. Podobnie jak przed rokiem, na pierwszym miejscu w rankingu znalazł się PZU. Drugą pozycję natomiast po raz pierwszy zajął LINK4, awansując z czwartego miejsca.

Wysoka jakość danych dotyczących portfela ubezpieczeń umożliwia sprawne działanie procesów wewnętrznych w firmie oraz odpowiednio taryfikować składki. Mamy także świadomość, że korzystają z nich inni ubezpieczyciele i sami ubezpieczeni, dlatego przykładamy dużą wagę do tego, by przekazywane przez nas informacje były pełne i rzetelne – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Technicznego LINK4.

Ranking UFG tworzony jest na podstawie ośmiu kryteriów, których średnia arytmetyczna stanowi wynik końcowy. Fundusz weryfikuje wypełnianie ustawowego obowiązku przekazywania danych, terminowość, porównuje informacje o pojazdach z rejestrem Centralnej Ewidencji Pojazdów, mierzy unikalność identyfikatorów pojazdów oraz określa kompletność danych w odniesieniu do informacji zawartych przez ubezpieczycieli w kwartalnych formularzach sprawozdawczych.

Dane są także oceniane pod kątem rekordów niespełniających warunków walidacji technicznej, częstotliwości dokonywanych korekt oraz współpracy towarzystw z systemami UFG w zakresie wyjaśniania niezgodności masowych i wykrywania nieubezpieczonych.

Fundusz zwraca uwagę, że wysoka jakość danych jest szczególnie istotna w kontekście kontynuacji w 2018 roku prac nad systemem wspierającym procesy przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń. Będzie on bowiem wykorzystywał informacje od ubezpieczycieli do skutecznej identyfikacji wzorców odróżniających podejrzane umowy lub szkody od tych nie budzących wątpliwości. System ma być oddany do użytkowania już w przyszłym roku.