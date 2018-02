Łotwa: Szef banku centralnego nie złoży dymisji

Podejrzewany o korupcję prezes banku centralnego Łotwy Ilmars Rimszeviczs oświadczył we wtorek, że nie ustąpi z urzędu. W związku z kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami o wzięcie łapówki w wys. 100 tys. euro premier Maris Kuczinskis wzywał go do dymisji.

Rimszeviczs, który w poniedziałek został wypuszczony z aresztu za kaucją w wys. 100 tys. euro, oświadczył, że podjął decyzję o nieskładaniu dymisji.

Zadecydowałem tak, ponieważ jestem niewinny - powiedział.

Zapewnił, że „nie prosił o żadne łapówki ani żadnych nie brał”.

Funkcję szefa Banku Łotwy Rimszeviczs pełni od 2001 roku. W sobotę został zatrzymany przez państwowe biuro ds. zwalczania i zapobiegania korupcji (KNAB). Był długo przesłuchiwany, dokonano także przeszukania jego biura i jednej z jego nieruchomości.

Według szefa KNAB Jekabsa Straumego „urzędnik państwowy wysokiego szczebla jest podejrzany o wymuszenie i wzięcie łapówki w wysokości co najmniej 100 tys. euro”.

Prezes łotewskiego banku Norvik Grigorij Guselnikow, cytowany w poniedziałek przez agencję AP, oświadczył, że Rimszeviczs od 2015 roku usiłował wymusić od firmy pieniądze oraz że ludzie powiązani z Rimszeviczsem chcieli, by bank prał pieniądze pochodzące z Rosji.

Moja rezygnacja doprowadziłaby do triumfu takich ludzi jak Guselnikow - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Rimszeviczs.

Utrzymuje on, że stał się obiektem ataków niektórych łotewskich banków komercyjnych, ponieważ prowadzi walkę z korupcją. Oświadczył również, że grożono mu śmiercią i że wcześniej informował o tym policję.

Wobec prezesa Banku Łotwy toczy się śledztwo; na razie nie postawiono mu formalnych zarzutów.

Jako szef banku centralnego państwa, którego walutą od 2014 r. jest euro, Rimszeviczs jest też członkiem Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, przez co uczestniczy w ustalaniu polityki monetarnej 19 państw strefy euro.

Sytuacja ta grozi destabilizacją łotewskiego systemu finansowego - zauważa AP, podkreślając, że trzeci największy łotewski bank ABLV, by utrzymać płynność finansową, już potrzebował pomocy od banku centralnego. Jednocześnie USA oceniły, że instytucja ta bierze udział w praniu pieniędzy.

W niedzielę premier Kuczinskis zapewnił, że „nie ma sygnałów o istniejącym zagrożeniu dla łotewskiego systemu finansowego”.

