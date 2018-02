Przedstawiciel rządu Niemiec lobbuje w USA dla Rosji

Czy mamy do czynienia z pospolitym ruszeniem, wielką ofensywą i wszystkimi rękami na pokładzie połączonych sił dyplomacji niemieckiej i rosyjskiej, a oficjalny przedstawiciel rządu Niemiec jeździ po świecie promując rosyjski gazociąg? Zdaniem prezesa PGNiG - własnie tak i to ostatni gwizdek, żeby zareagować

Nord Stream 2 to próba remonopolizacji rynku, którą zwalczać należy wszelkimi środkami. To niesłychane, że odbywa się przy pełnej aprobacie władz, zwłaszcza, niemieckich i jest popierany przez nie z pełną świadomością tego, że jeśli powstanie, to zmonopolizuje ten rynek - powiedział Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. - Ten gazociąg jest przez w pełni popierany zupełnie wbrew obowiązującym porozumieniom, przede wszystkim wbrew regulacjom trzeciego pakietu energetycznego. Obserwujemy to niesłychanie intensywnie z pozycji firmy, obserwujemy niesłychanie mocną ofensywę skonsolidowanych sił rosyjskich i dyplomacji niemieckiej. Po ostatniej rozmowie w bardzo prestiżowych ośrodkach widzimy, że Rosja posunęła do bardzo wysokiego poziomu ten wyścig Nord Stream 2 z Baltic Pipe - dodał na dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Energii. W rozmowie z portalem wGospodarce.pl prezes PGNiG poproszony został o doprecyzowanie tego stwierdzenia.

wGospodarce.pl: Wspomniał pan o niesłychanie mocnej ofensywie Gazpromu w Stanach Zjednoczonych…

…Jesteśmy zajęci bardziej w kraju, więc monitorujemy to tylko z odległości, ale rzeczywiście odnotowujemy ofensywę. Rząd Niemiec, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, ma specjalnego pracownika, który się nazywa Special Envoy for Energy - czyli specjalny przedstawiciel ds. energii - którym jest Peter Fischer. Jeździ on po całym świecie z prelekcjami promującymi Gazprom. To jest bardzo mocny argument w rękach zwolenników Gazpromu. Mogą za każdym razem powiedzieć przez to, że rząd Niemiec popiera wprost projekt [Nord Stream 2 - red.], któremu my się wprost sprzeciwiamy, mówiąc skromnie z pozycji firmy. Tym niemniej, to jest absolutnie zdumiewające i myślę, że ostatnio podjęta ofensywa medialna i dyplomatyczna w tej sprawie koniecznie powinna być nasilona, i to tylko może przynieść efekt, bo na tym poziomie się ten spór teraz toczy - powiedział Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

WG: Czy ten przedstawiciel, Peter Fischer, w krótkim czasie odniósł jakieś spektakularne sukcesy?

O nie! On jeździ od dłuższego czasu. Z regularnymi odczytami. Ja go spotakłem raz przy okazji spotkania z doradcą ds. energii prezydenta Trumpa, ale wiem, że on regularnie tam wizytuje prestiżowe ośrodki opiniotówrcze i wykłada cały czas to samo. Że Nord Stream 2 ma być w jego wersji zbawieniem dla Europy głodnej gazu. Tak proszę państwa nie jest. - powiedział prezes PGNiG.

WG: Czy w takim razie Berlin dla Polaków jest stracony i nie ma co liczyć na zmianę stanowiska rządu Niemiec?

Nie, nie sądzę. Dlatego teraz trzeba nasilić naszą ofensywę na poziomie dyplomatycznym. Tak uważam. My na poziomie spółek mamy dość ograniczone możliwości, ale to nie jest ten poziom wywierania nacisku, choć jesteśmy od początku do końca przeciwnikiem pomysłu Nord Stream 2. Od pomysłu, do wykonania.

WG: Czyli teraz polska dyplomacja powinna zająć się intensywniej sprawą Nord Stream 2?

Wszyscy się powinniśmy teraz na tym skupić. Natomiast budujące są wyniki tych badań, które teraz zrobiliśmy [Badanie GfK Polonia „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 - rynek gazu” - red.] i przedstawiliśmy dzisiaj, bo to znaczy, że nie myślimy w abstrakcji i to nie są jakieś tam nasze fobie, tylko to jest obawa, którą wszyscy podzielają.- podsumował Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Tak Peter Fischer cieszył się na dwa dni przed gwiazdką z nadania mu nowego publicznego konta na Twitterze przez rząd Niemiec:

Zobacz też: Po kontrakcie z Gazpromem, gaz nawet z Izraela