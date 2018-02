WIG 20 wyszedł na plus

WIG 20 w końcowej części sesji wyszedł na niewielki plus, mWIG 40, choć również odbił w ostatnich minutach handlu - skończył dzień lekkim spadkiem. Wśród spółek z WIG 20 najmocniej wzrosło Asseco, a spadła Energa. Na szerokim rynku mocno rosły Gino Rossi i CubeITG.

WIG 20 wzrósł we wtorek na zamknięciu o 0,20 proc. do 2.413,23 pkt., choć przez większą część sesji pozostawał pod kreską. WIG zyskał 0,9 proc. do 62.858,56 pkt., mWIG 40 spadł o 0,19 proc. do 4.806,40 pkt., a sWIG 80 pozostał bez zmian na poziomie 14.794,40 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 376 mln zł, z czego 267 mln zł generują blue chipy. Liderem pod tym względem był PZU (39 mln zł), którego akcje potaniały o 0,3 proc.

Wśród blue chipów najmocniej wzrosło Asseco Poland (o 2,8 proc.), a spadkom przewodziła Energa (o 2,2 proc.).

Kurs KGHM poszedł w górę o 1,3 proc.

Radosław Domagalski-Łabędzki prezes KGHM poinformował w wywiadzie dla PAP, że grupa planuje wzrost przerobu miedzi w kopalni Sierra Gorda do poziomu 130-140 tys. ton rudy dziennie w latach 2019-2020. Dodał, że spółka nie wyklucza „trwałego zamrożenia” kanadyjskiego projektu Ajax, a do końca roku chce podjąć decyzję w sprawie inwestycji w kopalni Victoria.

Na szerokim rynku mocno wzrosły Gino Rossi i CubeITG.

W poniedziałek wieczorem Gino Rossi poinformowało o otrzymaniu od Monnari Trade wstępnej niewiążącej oferty zakupu spółki odzieżowej Simple Creative Products. W ocenie analityków sprzedaż odzieżowej spółki byłaby pozytywna dla Gino Rossi. Kurs Gino Rossi zwyżkował o 9,4 proc., a Monnari o 1,2 proc.

Po zamknięciu poniedziałkowej sesji Cube poinformował, że zatwierdzony został plan restrukturyzacyjny spółki zależnej Data Techno Park. Kurs Cube zyskał 8,2 proc.

Asseco South Eastern Europe poszło w górę o 2,3 proc. Zysk netto spółki wyniósł w IV kwartale 2017 r. 17,8 mln zł, o 2 proc. więcej niż konsensus i 12 proc. mniej niż rok wcześniej.

Kurs Polnordu wzrósł o 3,4 proc. po informacji o rozpoczęciu przez dewelopera przeglądu opcji strategicznych.

Famur poszedł w górę o 4,6 proc. Według szacunkowych danych zysk netto Famuru w 2017 roku wyniósł ok. 58 mln zł, a EBITDA ok. 291 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka wypracuje w 2017 roku 81,2 mln zł zysku netto i 270,3 mln zł EBITDA.

Przy relatywnie wysokich obrotach mocnymi wzrostami wyróżnił się Mabion (o 7 proc.). Po drugiej stronie rynku ze spadkiem o 8,9 proc. znalazły się ZM Henryk Kania. (PAP Biznes)