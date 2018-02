Święto Konia Arabskiego może być w Warszawie

Święto Konia Arabskiego, ma być w tym roku zorganizowane w Warszawie na torze służewieckim - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi - ważna impreza corocznie towarzysząca prestiżowej aukcji Pride of Poland - może zostać przeniesiona z Janowa Podlaskiego do Warszawy podało we wtorek radio RMF FM.

W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę pojawił się pomysł zorganizowania Święta Konia Arabskiego na służewieckim torze wyścigów konnych w Warszawie. Byłaby to okazja do pokazania szerszej publiczności piękna koni arabskich, a jednocześnie doskonała promocja - dowiedziała się PAP.

Informacja ta jest na razie nieoficjalna, bo wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Ale jest to jeden z kilku wariantów uświetnienia tradycji hodowli koni arabskich na terenach polskich. Ma to być jednorazowe wydarzenie związane z obchodami 100-lecia Niepodległości.

Pokaz konie arabskie z polskich stadnin odbywa się co roku w sierpniu w Janowie Podlaskim od prawie 40 lat. Oprócz pokazów przeprowadzana jest znana na całym świecie aukcja tych koni Pride of Poland. (PAP)