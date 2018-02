Niemcy zaczęli deportacje islamskich imigrantów

Po odrzuceniu wniosków o azyl niemieckie władze deportowały do Afganistanu 14 obywateli tego kraju. Jak poinformowało bawarskie MSW, samolot z Afgańczykami odleciał we wtorek wieczorem do Kabulu.

Dziesięciu z deportowanych Afgańczyków przebywało ostatnio w Bawarii, a czterech - w innych krajach związkowych RFN.

Według bawarskiego resortu spraw wewnętrznych sześciu mężczyzn zostało skazanych za przestępstwa, m.in. posiadanie narkotyków, pobicia i fałszowanie dokumentów. Trzech kolejnych odmówiło ujawnienia swej tożsamości, a jeden - uznany został za osobę stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

To dziesiąta deportacja migrantów z Niemiec do Afganistanu od grudnia 2016 roku. Podczas poprzednich władze federalne i krajów związkowych deportowały 174 osoby, którym odmówiono azylu.

Deportacje do Afganistanu są krytykowane przez organizacje praw człowieka ze względu na pogarszającą się sytuację w tym kraju. Głównie chodzi nasilające się tam ataki i zamachy bombowe ze strony talibów i Państwa Islamskiego (IS). W ubiegłym roku w ponad 20 zamachach w stolicy kraju, Kabulu, zginęło około 500 osób, a w styczniu br. już ok. 150.

Szef bawarskiego MSW Joachim Herrmann powiedział, uzasadniając kolejną deportację, że obowiązkiem państwa prawa jest ochrona jego obywateli. (PAP)