Zatory płatnicze rekordowo niskie

W IV kwartale 2017 roku zatory płatnicze w Polsce były najmniejsze w 9-letniej historii badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - podał w środę KRD.

Jak wskazano, w czwartym kwartale 2017 roku, po dwóch nieco słabszych okresach, Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) znalazł się na poziomie 92,1 punktu. „To najlepszy wynik w 9-letniej historii badania” - podał KRD. Jak wyjaśniono, im wyższa wartość wskaźnika INP, tym bardziej terminowo płacone są faktury.

„W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku rekordowo niskiemu poziomowi zatorów płatniczych w Polsce towarzyszył inny rekord - dynamiki wzrostu polskiej gospodarki. Jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 procent rok do roku. To najlepszy wynik od 2011 roku” - czytamy w komunikacie KRD.

„Obie wiadomości są bardzo dobre, ale nie powinny one usypiać czujności przedsiębiorców. Tym bardziej, że - jak pokazują nasze obserwacje - solidny wzrost gospodarczy nieco część ich rozleniwił. Sprzedają i zarabiają więcej, więc jeśli od części kontrahentów dostają zapłatę później, to nie jest to dla nich już tak dotkliwe. I tracą instynkt samozachowawczy” - ocenił cytowany w komunikacie Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Jak dodał, rzadziej sprawdzają kontrahentów, a w razie problemów z płatnościami, dłużej czekają zanim podejmą działania, żeby odzyskać pieniądze. „Rynek wybacza takie podejście tylko w okresie dobrej koniunktury. W trudniejszym otoczeniu ekonomicznym skutkuje ono dużymi problemami” - ocenił.

Z najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wynika też, że wzrósł (z 21,5 do 27,2 proc.) odsetek firm deklarujących, iż skala problemów z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary i usługi się zmniejsza. „Trzeba jednak podkreślić, że zjawisko to wciąż dotyka 85,5 proc. badanych przedsiębiorców. Ponadto, odsetek ten od października 2014 roku wzrósł o ponad 10 punktów proc. i obecnie znajduje się już powyżej historycznej średniej” - wskazał KRD.

Jak zaznaczono, w ostatnim czasie rośnie również odsetek przeterminowanych należności. „Wskaźnik ten, z przerwą trwającą od drugiej połowy 2011 r. do początku 2013 r., w miarę regularnie poprawiał się przez większość okresu, w którym było prowadzone badanie. Od czwartego kwartału 2008 r. do II kwartału 2016 r. obniżył się z 28,5 do 20,8 proc.” - czytamy. Jak dodano, od tego momentu jednak rośnie, a jego wzrost do 22,3 procent w ostatnich trzech miesiącach sprawia, że „zmierza on w kierunku historycznej średniej”.

„Aby lepiej zobrazować tę sytuację, można powiedzieć, że na każdy tysiąc zł na fakturze wystawionej przez statystyczną polską firmę, 223 złote nie wpłynęło na jej konto wcale lub wpłynęło z opóźnieniem” - wyjaśnił Łącki. Według badania coraz większy odsetek przedsiębiorców sygnalizuje także wzrost negatywnych skutków braku terminowości kontrahentów. „30 procent badanych firm deklaruje, że z powodu niespłacanych zobowiązań nie jest w stanie terminowo regulować własnych płatności, a 28,6 proc. z nich z powodu nierzetelnych kontrahentów jest zmuszona ograniczać inwestycje” - wskazano. Dodano, że mniej więcej 2 lata temu, wskaźniki te wynosiły odpowiednio 22,7 proc. oraz 22,2 proc.

„Portfel należności polskich przedsiębiorstw” to wspólny raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Badanie jest przeprowadzane co kwartał od stycznia 2009 roku. Ostatnie badanie przeprowadzono w styczniu 2018 r. na próbie 705 mikro, małych, średnich i dużych firm.(PAP)