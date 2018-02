Kto na prezesa PGZ?

Do konkursu na stanowisko członka zarządu spółki zgłoszono 28 kandydatur, w tym jedną po terminie - poinformował dyrektor biura komunikacji i promocji Polskiej Grupy Zbrojeniowej Robert Papliński.

We wtorek po południu upłynął termin zgłoszeń w konkursie ogłoszonym 14 lutego. Od kandydatów wymagano m.in. dostępu do dokumentów objętych klauzulą co najmniej „tajne” i trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub we własnej działalności gospodarczej.

Przed tygodniem minął termin zgłaszania kandydatur w postępowaniu na prezesa PGZ. W tamtym postępowaniu zgłosiło się 18 kandydatów. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PGZ zmieniło w lutym skład rady nadzorczej; nowa rada odwołała dotychczasowy zarząd i powierzyła pełnienie obowiązków Jakubowi Skibie, który przedtem wykonywał czynności prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych; wcześniej był wiceministrem SWiA, dyrektorem biura szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dyrektorem generalnym w GUS.

PGZ, utworzona w 2013 r. w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego, skupia ponad 60 spółek, w których pracuje 17,6 tys. osób; łącznie ma udziały w ponad stu spółkach i roczne przychody na poziomie 5 mld zł. W skład Grupy wchodzą spółki branż zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, a także wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne.(PAP)