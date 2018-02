Możliwa fuzja PKN Orlen z Lotosem

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos nie byłoby złym rozwiązaniem, natomiast trzeba jeszcze poczekać, bo ta kwestia wymaga dokładnego zbadania na ile to będzie korzystne - uważa Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Takie głosy coraz bardziej się pojawiają. Nie jest to jeszcze żadna decyzja w systemie nadzorczym. Wielu specjalistów wskazuje na sukcesy Węgier, które posiadają jedną czołową firmę. Te rozwiązania wskazują na to, że obecnie w ramach UE rozpoczyna się rywalizacja między państwami, które skupiają się na konkurencji regionalnej. Myślę, że to nie byłoby złym rozwiązaniem, natomiast trzeba jeszcze poczekać, bo ta kwestia wymaga dokładnego zbadania na ile to będzie korzystne - powiedział Tchórzewski w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info.