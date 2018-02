Dwa TFI biją się o fundusze, z których zniknęły miliony zł

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) złożyło wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN), Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN - podał Urząd.

Fundusze były utworzone i zarządzane przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, któremu na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 r. zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym, na zasadzie art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Fundusze są obecnie reprezentowane przez depozytariusza, tj. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i od tego podmiotu nastąpi przejęcie zarządzania – czytamy w komunikacie Urzędu.

Podobny wniosek do UOKiK - o przejęcie kontroli nad funduszem Inwestycje Rolne FIZAN - złożył wcześniej Saturn TFI

Saturn TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zgłasza zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli w drodze przejęcia od Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, prowadzącym działalność polegającą na osiąganiu przychodów z lokat netto, wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągania zysku ze zbywania lokat, działającym pod firmą Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – czytamy w komunikacie UOKiK.

Jak informowaliśmy wcześniej niewykluczone, że z tych czterech funduszy zniknęły setki milionów złotych. Przypomnijmy, że w 2012 r. rozpoczęła się dystrybucja funduszy, których zadaniem miało być inwestowanie w ziemię rolną, a dokładnie w spółki celowe, które będą inwestować w ziemię rolną. Funduszem, który w tę ziemię miał inwestować, zarządzał Dom Maklerski W Investments, należący do biznesmena Piotra Wiśniewskiego, a depozytariuszem był i jest Raiffeisen Polbank.

Gdy wprowadzano certyfikaty inwestycyjne do dystrybucji, wydawały się atrakcyjną, wysoko ocenianą inwestycją alternatywną. Ich wiarygodność podnosił również fakt, że fundusze były zarządzane przez podmioty objęte przewidzianym w prawie systemem nadzoru. Czytaj: Prokuratura szuka setek milionów złotych Jak się okazało z funduszy tych mogły zniknąć setki milionów złotych, co oznacza, że może to być jedna z największych afer finansowych. Szacunki mówiły nawet o środkach o wartości pół miliarda złotych. Czytaj: Setki milionów zniknęły z czterech funduszy

Konsekwencją tych nieprawidłowości było nałożenie 5 mln z kary przez KNF na TFI FinCrea czyli na towarzystwo, które założyło wspomniane fundusze. W efekcie, tej bezprecedensowej decyzji, było zniknięcie tego TFI z rynku. Czytaj: Mordercze kary dla TFI, z którego zniknęły setki milionów złotych

Teraz UOKiK wyda decyzję o tym, kto przejmie kontrolę nad funduszami, z których mogły zniknąć setki milionów złotych.

Na podst. ISBnews