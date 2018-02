Polskie konsorcjum zbuduje baterię

Badania nad magazynami energii elektrycznej, w szczególności nad bateriami do aut elektrycznych, to cel konsorcjum naukowego pod nazwą Pol-Stor-En utworzonego przez polskie uczelnie. Odpowiednią umowę podpisano w środę w Ministerstwie Energii

W skład konsorcjum wchodzą Politechniki: Warszawska, Gdańska i Poznańska, Uniwersytety Warszawski i Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Metali Nieżelaznych. Bardzo zależny nam współpracy, nie tylko dlatego, że niesie korzyści, ale dlatego, że to współpraca, a nie konkurencja będzie motorem napędowym gospodarki przyszłości - mówił rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Połączymy nasze wysiłki.(…) Ale te wysiłki nie mogą być łączone tylko w układach uczelni technicznych, rolniczych, itd. Inteligentne sieci 5. generacji i przemysł 4.0 nie będą rozróżniać rodzajów działalności. Kierunki rozwoju będą wyznaczane w wyniku przetwarzania wielkich zbiorów danych, bez względu, na to czy dotyczy to rolnictwa, przemysłu ciężkiego, przetwórstwa, itp. - mówił prof. Szmidt. Dlatego - w jego ocenie - utworzenie konsorcjum o różnorodnym składzie jest takie ważne, a ta współpraca w przyszłości musi przynieść efekty.

Jak oceniał prof. Szmidt, dziś musimy się skupić na doskonaleniu ogniw, które mamy, ale za chwilę pojawią się nowe technologie, które będziemy chcieli wdrożyć już jako polski produkt. Jak mówił, mamy młodych, zapalonych ludzi, możliwości typowania rozwiązań w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. Dodał, że jest pewien, iż „jesteśmy skazani na sukces”.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że w temacie elektromobilności rząd idzie konsekwentnie do przodu, m.in. tworząc odpowiednie regulacje i wskazując źródła finansowania. Tchórzewski ocenił, że jeszcze przez jakiś czas problem powszechnego magazynowania energii elektrycznej nie zostanie rozwiązany, ale to nie znaczy, że nie mamy rozwijać elektromobilności i np. tworzyć własnego samochodu elektrycznego. Przypomniał też, że to same środowisko naukowe wystąpiło z pomysłem konsorcjum i ze strony administracji jest pełne poparcie, bo taki pomysł wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wyraziła z kolei nadzieję, że w przyszłości Polska z importera ropy zmieni się w eksportera baterii, które nazwała „ropą przyszłości”.

To bateria napędza elektromobilność, to bateria jest najkosztowniejszą jej częścią - zaznaczyła. Odejścia od tej drogi już raczej nie ma, ale nie wiemy jeszcze jak ta bateria będzie wyglądała za 5 czy 10 lat - dodała. Zebrany tutaj potencjał naukowy pozwala patrzeć z optymizmem na to, ze Polska na pewno weźmie udział w tworzeniu odpowiedzi na to pytanie - mówiła też minister.

Wiceminister energii Michał Kurtyka przypomniał z kolei, że Polska, obok Niemiec, Francji i Szwecji znalazła się w elitarnej grupie państw, pracujących nad systemami magazynowania energii w ramach inicjatywy UE Battery Alliance. Zastanawiamy się tam, jak stworzyć właściwe warunki, by europejskie technologie baterii się rozwinęły, żeby powstali europejscy producenci i fabryki ogniw w Europie - wyjaśnił. Jeśli XX wiek był wiekiem pojazdu spalinowego, to paliwem mobilności XXI wieku staje się bateria litowo-jonowa - dodał Kurtyka. Wyrażając uznanie dla pomysłu zawiązania konsorcjum Kurtyka ocenił, że polska myśl techniczna w kwestii baterii ma już dziś wiele do zaoferowania światu. Będziemy starać się znajdywać w Europie znajdować przestrzenie dla polskiej myśli naukowej i technicznej - dodał.

SzSz (PAP)