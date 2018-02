Nieprzesądzona wielkość dopłat do Mieszkania plus

Za wcześnie mówić i przesądzać o wysokości dopłat dla lokatorów Mieszkania plus - powiedział w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Poinformował też, że polskie REIT-y roboczo nazwano Funduszami Inwestycyjnymi w Najem Nieruchomości (FINN).

Kwieciński, na konferencji prasowej w środę zapytany o pojawiające się w mediach informacje, z których wynika, że dopłaty najemców lokali w programie Mieszkanie plus wyniosą od 20-30 proc., odpowiedział, że „jest za wcześnie, by mówić o tym i przesądzać, czy to będzie 20-30 proc., dlatego, że w tej chwili prowadzimy analizy”.

Poziom tych dopłat powinien (…) z jednej strony być atrakcyjny dla najemców, ale z drugiej strony również stanowić faktycznie jakościową zmianę w najmie mieszkań w naszym kraju - wskazał.

Zaznaczył, że wsparcie tego typu będzie kierowane do „osób, których może być nie stać na opłaty czynszowe”.

To wsparcie w obszarze mieszkalnictwa będziemy starali się przekierowywać - z tego, które było do tej pory kierowane głównie na dopłaty do kredytów (…) właśnie na wsparcie dla użytkowników tych lokali, dla najemców - tłumaczył szef MIiR. Wiemy, że realizując ten program, problem udźwignięcia kosztów czynszu dla wielu mieszkańców naszego kraju, i tych uboższych, ale szczególnie młodych ludzi, którzy będą startowali na rynku pracy, może być poważnym problemem, więc to będzie bardzo ważny instrument wsparcia realizowany przez nasz kraj - mówił.

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa temat dopłat został zasygnalizowany i ma być podjęty na kolejnym.

Kwieciński przypomniał, że we wtorek Rada rozmawiała też o tzw. REIT-ach, czyli - jak tłumaczył - „o instytucjach, które wspierają proces inwestycji, a w tym przypadku mają wspierać inwestycje mieszkaniowe”.

Zaznaczył, że FINN-y będą bezpiecznymi instrumentami finansowymi, bezpieczniejszymi niż inwestowanie w akcje czy różnego rodzaju fundusze.

Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjna forma oszczędzania, która powinna przekierować, część środków finansowych Polaków z lokat, (…) na bardziej wysublimowane formy inwestowania jak te nasze FINN-y - ocenił.

Jak tłumaczył, FINN-y będą „przekaźnikiem środków finansowych od społeczeństwa na rzecz inwestycji budowlanych, ale będą miały jeszcze inną bardzo ważną rolę dla rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Dzięki nim oszczędności Polaków będą rosły, bo będą alokowane w te instrumenty, to instrumenty kapitałowe, których nam brakuje. Będą one pobudzały rynek kapitałowy - mówił Kwieciński. Myśląc o rozwoju mieszkalnictwa, myślimy nie tylko o samych działaniach instytucji, agend rządowych, ale o pobudzeniu całego rynku - podkreślił.

Powiedział, że we wtorek „były dyskutowane założenia do tego rozwiązania, jako rozwiązania legislacyjnego i instytucjonalnego”.

W najbliższych tygodniach, już konkretne propozycje ustawowe, będą na Radzie Mieszkalnictwa debatowane i później po przyjęciu przez Radę Mieszkalnictwa będą kierowane w proces legislacyjny w rządzie - podsumował.

W ubiegłym tygodniu Rada Mieszkalnictwa przyjęła założenia do specustawy mieszkaniowej, która – jak wówczas tłumaczył Kwieciński - ma „zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy”. Szef MIiR mówił, że nowe przepisy mają także przyspieszyć proces odrolnienia gruntów nadających się pod zabudowę mieszkaniową, który trwa nawet do kilku lat.

Rząd chce, by projekt tej specustawy przeszedł całą ścieżkę legislacyjną i został zatwierdzony jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

W styczniu premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus. Powołał Radę Mieszkalnictwa. W skład Rady - obok premiera - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.

BGKN ma w ramach programu Mieszkanie plus w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

Na podst. PAP