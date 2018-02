LINK4 biega i wspiera

LINK4 został Firmą Przyjazną Bieganiu. Biegacze z LINK4run przejdą pierwszy test podczas 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego, który odbędzie się 25 marca. Przy tej okazji członkowie drużyny wesprą także wybrane organizacje charytatywne.

Program „Firma Przyjazna Bieganiu” to model całorocznej rywalizacji sportowej pomiędzy drużynami firmowymi podczas popularnych imprez biegowych w Polsce, organizowanych przez Fundację Maraton Warszawski. Rejestrując się w biegu, uczestnicy mogą wesprzeć wybraną organizację charytatywną w specjalnym programie #BiegamDobrze.

To bardzo pozytywne działanie, które wypłynęło z inicjatywy naszych firmowych biegaczy. Będziemy za nich mocno trzymać kciuki i z radością wesprzemy ich zbiórki na rzecz wybranych organizacji charytatywnych. W końcu zakłady ubezpieczeń są po to, żeby pomagać. My w tej pomocy wspieramy naszych ludzi i do podobnych działań zachęcamy inne firmy – tłumaczy Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4.

Każdy zespół może zawalczyć o tytuł Najszybszej lub Najbardziej Rozbieganej Firmy. Do rankingu liczą się punkty z imprez biegowych organizowanych przez Fundację Maraton Warszawski: PZU Maratonu Warszawskiego, PZU Półmaratonu Warszawskiego, Ekidena oraz innych biegów organizacji. Liczba punktów zdobywanych za miejsca w poszczególnych biegach zależy od prestiżu i zasięgu danej imprezy - im jest ona ważniejsza, tym większa jest liczba punktów do zdobycia.

Przy okazji nadchodzącego 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego, członkowie zespołu LINK4run mogą pobiec w szczytnym celu, rejestrując się w specjalnej ścieżce #BiegamDobrze. By otrzymać w ten sposób numer startowy, trzeba uzbierać co najmniej 350 zł na jedną z dziesięciu organizacji charytatywnych współpracujących z Fundacją Maraton Warszawski. Są to: Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja WWF Polska, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie UNICEF Polska oraz Fundacja NON IRON.