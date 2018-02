Sposób na papierowe faktury

W Polsce mamy 1,66 mln podatników VAT, z czego 90 proc. to mikrofirmy. Co roku wystawiają oni 1,5 mld faktur rocznie, a tylko 25 proc. z nich wystawianych jest elektronicznie. Aczkolwiek nie oznacza to, że nie są później drukowane.

Znaleźliśmy księgową, która pracowała w przedsiębiorstwach państwowych 50 lat temu. Zapytaliśmy, jak wtedy wyglądało wystawianie faktur. Okazało się, że prawie tak samo jak obecnie, z tym, że wtedy nie było VAT. Czyli wszystko się zmieniło, tylko dokumenty związane z zapłatą za towar czy usługę wystawia się w ten sam sposób – powiedział Adam Głos, prezes firmy Tax Care.

Sposobem na papierologię ma być Chmura faktur, system stworzony przez Tax Care, firmę z Grupy Idea Banku. Powoduje on, że w ramach jednego systemu można wystawić kontrahentowi fakturę, wysłać ją i jednocześnie przechowywać w chmurze. Można też gromadzić faktury napływające od innych przedsiębiorców, a także – co ma szczególnie duże znaczenie obecnie – wygenerować plik JPK.

Plik JPK był jednym z impulsów, który umożliwił powstanie tego systemu, jako że wymusił na rożnych systemach kompatybilność. Po prostu systemy księgowe muszą się za sobą komunikować, aby generować w sposób prawidłowy JPK.

Plik JPK wydaje się czymś, co może rozpocząć rewolucję, związaną z cyfrową transformacją dokumentacji księgowej przedsiębiorców, ale jednak istnieje ryzyko, że ta rewolucja będzie tylko pozorna. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić coś, aby zmiany były realne – powiedział Głos.

System – jak twierdzi firma – jest dostępny dla każdego, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, a także darmowy. Firma chce zarabiać na dodatkowych usługa, które są w systemie zaszyte. Aby z nich skorzystać, trzeba wykupić usługi księgowe w Tax Care albo skorzystać z usług Idea Banku.