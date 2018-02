Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian

Ministerstwo Finansów postanowiło utrzymać oprocentowanie obligacji detalicznych w marcu 2018 r. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca br. - poinformował resort finansów.

Ostatnie wyniki sprzedaży pokazują, że coraz więcej osób decyduje się na zakup obligacji skarbowych. Szeroka i różnorodna oferta umożliwia każdemu nabywcy wybór instrumentów najlepiej dopasowanych do własnych preferencji. W sprzedaży dostępne są obligacje stałoprocentowe, zmiennoprocentowe i indeksowane do inflacji. Oszczędzać można zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu – powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.

W minionym roku resort finansów sprzedał papiery oszczędnościowe za łączną wartość 6,86 mld zł oznacza to, że jest to najlepszy wynik w ostatnich 10 latach. Resort finansów informował, że w grudniu sprzedaż papierów oszczędnościowych wyniosła 694 mln zł. W styczniu kwota ta wyniosła 976 mln zł, co było najlepszym wynikiem miesięcznej sprzedaży od listopada 2015 r. kiedy to resort uplasował wspomniane papiery za ponad 1.130 mln zł.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,5 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,1 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,2 proc. dla 3-latek, 2,4 proc. dla 4-latek oraz 2,7 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane są odpowiednio 2,8 proc. i 3,2 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5 proc.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.

Na podst. ISBnews