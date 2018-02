PODRÓŻ NA WEEKEND: Egipt kusi

Egipt od lat cieszy się wielką, niemal niezmienną popularnością wśród turystów z całego świata. Zagrożenie atakami terrorystów islamskich tylko na moment ostudziło zainteresowanie tym właśnie kierunkiem. Bo Egipt gwarantuje doskonałą pogodę przez cały rok, zapewnia niepowtarzalne widoki, otwiera skarbnicę dziedzictwa kulturowego, które wpłynęło na losy całego świata.

Egipt przychylność turystów zyskał za sprawą doskonale przygotowanej bazy hotelowej. Wysoki standard to w zasadzie tutaj podstawa. Bo Egipt nie jest miejscem, w którym moglibyśmy bezpiecznie podróżować na własną rękę. Można to odczuć na każdym kroku po opuszczeniu hotelowych murów. Uzbrojeni funkcjonariusze policji są na każdym skrzyżowaniu, a wejścia do hoteli strzegą liczni ochroniarze i bramki bezpieczeństwa.

Egipt to światowe dziedzictwo architektury starożytnej z piramidami w Gizie, ze Sfinksem, czyli „żyjącym obrazem” (słowo „szesepankh” odnosiło się do posągów sfinksów, które zostały wyrzeźbione z ”żywej skały”).

Świątynia Hatszepsut Dolina Królów, grobowiec Tutenchamona, kompleks świątyń w Karnaku z salą hypostylową (kolumnową) i wiele, wiele innych niezwykłych miejsc. Obok tego zwierzęta i słynny wielbłądzi bazar, będący miejscem ważnych wymian handlowych.

Stolica Egiptu – Kair, jej ulice i targowiska to dla turysty rarytas sam w sobie. Egipskie zioła, przyprawy, kadzidła, stanowią kwintesencję Orientu.

Smakoszy dymu wprost z osobliwej fajki odsyłam do sziszy (shisha, hookah, nargile), która stanowi jeden z istotnych symboli kraju, obecnym przy wszelkich spotkaniach i transakcjach.

Egipskie pustynie są tak zróżnicowane, jak prawdopodobnie nigdzie indziej na świecie. Niezwykłe białe piaski to pozostałość po istniejącym tu niegdyś oceanie i zalegających skałach wapiennych. Jedną z najbardziej widowiskowych jest Pustynia Czarna, której złoty piasek pokrywają je drobne, czarne ziarenka. Są tam też pozostałości wyspecjalizowanych systemów nawadniania, tzw. manawarów, ukryte w podziemnych tunelach. Warto przy takiej okazji odwiedzić jedną z berberyjskich wiosek, poczuć jej rytm życia, poznać ludzi pustyni, skosztować kuchennych wypieków.

Zwolennicy aktywnego wypoczynku z pewnością nie będą Egiptem rozczarowani. Miejsce to w ciągu ostatnich lat stało się ważnym celem podróży wśród miłośników golfa. Nic dziwnego, ponieważ znajdziemy tu ok. 20 pól golfowych, które odpowiadają standardom stowarzyszenia profesjonalnych golfistów.

Zwolennicy sportów wodnych, przede wszystkim nurkowania, znajdą tu jedną z najpiękniejszych raf koralowych na świecie, a wraz z nią wyjątkowe gatunki ryb. Miejsce polecane każdemu nurkowi, przodujące pod względem różnorodności fauny i flory to z pewnością Park Narodowy Ras Muhammad, nazywany też klejnotem w koronie Morza Czerwonego. Oferuje swoim odkrywcom bogactwo raf koralowych i ponad 2000 gatunków ryb. Żyją tu również żółwie morskie i rekiny czarnopłetwe. Bo Egipt to niemal 20 miejsc do nurkowania, wraki statków, możliwość zrobienia kursu oraz podwodny świat, jaki każdy z nas marzy ujrzeć.

Wyprawa w ten region świata może być niezwykle udana, warto jedynie uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczeństwo, unikać nachalnych handlarzy i nie zrażać turystami „pod wpływem”.

Andżelika Przybek