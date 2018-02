Żydzi wściekli na kolejny kraj

Islandczycy zamierzają wprowadzić prawo zakazujące obrzezania ze względów religijnych. Zgodnie z projektem ustawy, za obrzezanie będące zwyczajem żydowskim i muzułmańskim, groziłoby nawet 6 lat pozbawienia wolności

W projekcie ustawy znajduje się wzmianka, że obrzezanie młodych chłopców narusza ich prawa i jest niekompatybilne z konwencją ONZ o prawach dzieci.

W uzasadnieniu pojawia się także informacja, że obrzezanie przeprowadzane jest bez znieczulenia i odbywa się w domach, co jest nie sterylne. Co więcej, zabiegu nie dokonują lekarze, ale religijni liderzy.

Każdy, kto wyrządza szkody na ciele lub zdrowiu dziecka poprzez usunięcie narządów płciowych, zostaje uwięziony na okres do sześciu lat - głosi projekt

Jeśli przepisy wejdą w życie, Islandia stanie się pierwszym krajem w Europie skazującym za obrzezanie. I to skazującym na więzienie. Pomysłodawcy tłumaczą, że obrzezanie powinno odbywać się za świadomą zgodą osoby poddającej się temu zabiegowi, a w przypadku dzieci nie może być o tym mowy.

Islandzka posłanka Silja Dögg Gunnarsdóttir twierdzi, że propozycja ta cieszy się dużym poparciem społeczeństwa. To ona doprowadziła do wprowadzenia na Islandii w 2005 roku zakazu obrzezania dziewczynek.

Silja Dögg Gunnarsdóttir argumentuje, że chłopcy obrzezani są często w trakcie uroczystości religijnych w prywatnych domach, gdzie nie ma odpowiednich warunków higienicznych.

Procedury te są zbędne, nieodwracalne i mogą powodować wszelkiego rodzaju poważne komplikacje, zniekształcenia, a nawet śmierć - dodaje posłanka. Mówimy o prawach dzieci, a nie o wolności wyznania. Każdy ma prawo wierzyć w to, co chce, ale prawa dzieci są ważniejsze niż prawo do wyznania – podkreśla.