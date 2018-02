Zamknięcie dnia na giełdzie - czwartek

W czwartek WIG 20 zanotował ostatecznie wzrost, po początkowym spadku. Wśród blue chipów najbardziej zwyżkował kurs Orange. Obroty na giełdzie były wyższe niż w trzech pierwszych sesjach tygodnia

WIG 20 wzrósł w czwartek na zamknięciu o 0,22 proc. do 2.410,69 pkt., choć przez większą część sesji pozostawał pod kreską. WIG zyskał 0,18 proc. do 62.717,27 pkt., mWIG 40 wzrósł o 0,22 proc. do 4.788,40 pkt., a sWIG 80 spadł do poziomu 14.698,31 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 914 mln zł, z czego 776 mln zł wygenerowały blue chipy. Liderem pod tym względem był PKO BP (107 mln zł), którego akcje podrożały o 2,61 proc.

Wśród blue chipów najmocniej spadła wycena Eurocash (o 4,45 proc.), a największy wzrost zanotował kurs Orange (o 3,85 proc.).

Spółka telekomunikacyjna odrobiła część środowych spadków (-6,4 proc. w środę) spowodowanych gorszymi od oczekiwań wynikami. We wtorek po sesji Orange Polska podał, że w czwartym kwartale 2017 roku wypracował 471 mln zł EBITDA wobec 481,4 mln zł oczekiwanych przez analityków. W całym roku skorygowana EBITDA grupy sięgnęła 3,01 mld zł i była zbieżna z prognozowanym przed spółkę wynikiem na poziomie ok. 3 mld zł.

Kurs PKN Orlen spadł w czwartek o 2,39 proc. Jak poinformowała spółka w komunikacie, środowe spotkanie negocjacyjne w sprawie wzrostu wynagrodzeń w PKN Orlen zbliżyło stanowiska firmy i organizacji związkowych. Następne spotkanie negocjacyjnie zostało zaplanowane na 28 lutego 2018 roku.

Na szerokim rynku kurs Millenium wzrósł o 0,67 proc.

Członek zarządu banku Wojciech Rybak poinformował w rozmowie z PAP Biznes, że Bank planuje, iż w 2018 roku sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych będzie wyższa niż w 2017 roku. Bank chce jednak szybciej rozwijać się w kredytach gotówkowych, gdzie zakłada zwiększenie udziałów rynkowych.

Kurs Enei, po początkowych spadkach, wrócił do poziomu otwarcia. Spółka poinformowała w komunikacie, że w jednostkowych wynikach za 2017 rok prawdopodobnie ujmie 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych wcześniej odpisów aktualizujących wartość udziałów w Enea Wytwarzanie.

Akcje Bogdanki spadły o 5,95 proc., co jest największym spadkiem kursu w ramach mWIG 40.

