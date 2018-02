Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Potencjalna fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos pomogłaby w budowie skali i ekspansji polskiego kapitału - uważa premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z agencją Bloomberg zaznaczył jednak, że wszelkie decyzje w tej sprawie należą do rady nadzorczych i zarządów obu firm.

Forte rozpoczęło fazę testów produkcji wiórowych płyt meblowych w nowej fabryce, która powstała w Suwałkach. W tym roku zdolność produkcyjna fabryki ma wynieść 400 tys. m sześc. płyty, a w przyszłym ok. 500 tys. m sześc. - podało Forte w komunikacie.

Rada nadzorcza Anwilu z grupy PKN Orlen odwołała prezesa tej spółki Jacka Podgórskiego i do czasowego wykonywania czynności prezesa oddelegowała ze swego grona Dariusza Ciesielskiego. Rada odwołała też dwóch członków zarządu Anwilu.

EJT Investment kolejny raz podwyższył cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński, do 14 zł z 12,6 zł wcześniej - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

Konsorcjum w składzie z Techmadex i Atrem, złożyło do sądu pozew przeciwko Gaz-Systemowi o zapłatę 2,647 mln zł - podały Techmadex i Atrem w komunikatach.

Należąca do grupy Idea Banku firma księgowa Tax Care planuje, że do końca 2018 r. będzie miała 31 tys. klientów usługi księgowej, a do końca 2019 roku zdobędzie 50 tys. użytkowników platformy wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur - poinformował PAP Biznes Adam Głos, prezes Tax Care.