NASZ NEWS: 3 dni do końca, a JPK wysłało 50 proc. firm

Liczba składanych JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) zmienia się bardzo dynamicznie. Według danych na dziś do godziny 16.00 przedsiębiorcy złożyli ponad 900 tys. plików JPK_VAT za styczeń 2018 r. Łącznie mikroprzedsiębiorców, którzy powinni wysłać swój pierwszy plik jest prawie 1,5 mln. Ponadto JPK_VAT składają także duże, średnie i małe firmy, których jest nieco ponad 100 tys. - poinformowało portal wGospodarce.pl Ministerstwo Finansów

Niektórzy czytelnicy zaczęli zgłaszać nam przypadki problemów technicznych z przesyłaniem plików JPK, więc poprosiliśmy poprosić o komentarz i aktualny status. Okazuje się, że na 3 dni przed upływem terminu, tylko nieco ponad połowa firm złożyła Jednolity Plik Kontrolny.

Jednak, w odpowiedzi na nasze pytanie o możliwe problemy techniczne, Ministerstwo Finansów ocenia, że proces składania JPK_VAT przebiega w sposób niezakłócony.

MF przeprowadziło do tej pory wszelkie konieczne testy wydajnościowe systemów technicznych, które wypadały pomyślnie - poinformowało biuro prasowe ministerstwa.

Przypomnijmy, że nawet, jeśli przedsiębiorca składa deklaracje VAT kwartalnie, JPK_VAT musi wysyłać od tego miesiąca do 25 lutego i 25. dnia każdego następnego miesiąca, bez względu na termin rozliczania VAT. Należy też pamiętać, że mimo wprowadzenia miesięcznego obowiązku raportowania JPK, firmy nadal mogą składać deklaracje VAT kwartalnie – przepisy w tym zakresie nie zmieniły się.

Co, jeśli okaże się, że wiele firm nie prześle pliku JPK_VAT?

W pierwszej kolejności zamierzamy się skupić na edukacji, nie na karaniu, które jest ostatecznością. Zgodnie z przepisami JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Przy czym każda taka sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie i nie ma tu automatyzmu, który w każdym przypadku nakazywałby wymierzenie kary. W trakcie akcji promujących JPK_VAT informujemy o korzyściach wynikających z przekazania JPK, a także o terminie w jakim należy przesłać plik - podają służby prasowe ministerstwa. - Jeśli podatnikowi zdarzy się przesłać JPK_VAT po terminie może – równocześnie z przekazaniem takiego pliku - złożyć w urzędzie skarbowym tzw. „czynny żal” - dodaje Ministerstwo Finansów

Przydatne informacje

Poniedziałek 26 lutego br. to ostatni dzień na wysłanie przez mikroprzedsiębiorców JPK_VAT za styczeń 2018 r. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów przygotowały wiele form wsparcia w wypełnieniu tego obowiązku dla podatników, którzy będą składać swój pierwszy JPK_VAT w najbliższych dniach. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) oferuje m.in. wydłużone godziny pracy infolinii, a urzędy skarbowe w całej Polsce – dyżury w sobotę 24 lutego i wsparcie telefoniczne 26 lutego do godziny 22.

Konsultanci KIS pomogą przy JPK_VAT i Profilu Zaufanym (eGO)

Infolinia KIS: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych):

22, 23 i 26 lutego będzie czynna w godzinach od 7 do 20. W godzinach od 18 do 20 eksperci KIS będą udzielać odpowiedzi wyłącznie w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) i Profilu Zaufanego (eGO), który umożliwia m.in. bezpłatne uwierzytelnienie i podpisanie JPK_VAT.

W sobotę 24 lutego będzie czynna w godzinach od 9 do 15.

Specjaliści od JPK_VAT w urzędach skarbowych

W sobotę 24 lutego w godzinach od 9 do 13 w każdym urzędzie skarbowym w Polsce dyżury będą pełnić eksperci JPK_VAT. Podatnicy będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO). Więcej informacji na stronach internetowych izb administracji skarbowych.

W poniedziałek 26 lutego do godziny 22 każdy urząd skarbowy w Polsce zapewni dodatkowe wsparcie telefoniczne przy przesyłaniu JPK_VAT. Numery telefonów będą podane na stronach internetowych urzędów skarbowych.

Pomoc przy Profilu Zaufanym (eGO)

Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można podpisać JPK_VAT i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Dzięki niemu mikroprzedsiębiorcy mogą także:

łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać wymagane pliki,

mieć pewność, że właściwie autoryzują i podpiszą JPK_VAT.

W sprawach Profilu Zaufanego (eGO) można liczyć również na pomoc ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji. Będą oni dostępni przez:

• telefon (42) 253 54 50:  czwartek-piątek 22-23 lutego w godzinach od 7 do 20,  sobota 24 lutego w godzinach od 9 do 15,  poniedziałek 26 lutego w godzinach od 7 do 20, • e-mail pz-pomoc@coi.gov.pl.

Więcej na temat Profilu Zaufanego na stronie www.pz.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie).

Gdzie znajdziesz więcej informacji o JPK_VAT

Wszystko o JPK_VAT na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie), gdzie znajdują się m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na kanale YouTube Ministerstwa Finansów są dostępne także filmy instruktażowe dotyczące tworzenia i wysyłania JPK_VAT przez aplikację e-mikrofirma (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Umożliwia ona m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Problemy techniczne

Pytania techniczne związane z JPK_VAT prosimy kierować na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl