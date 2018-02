Emilewicz: nie powinno być kary, bo działamy

Polskie władze będą pokazywać w Komisji Europejskiej zarówno przyjęte, jak i przyszłe rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju - zapowiedziała w czwartek w Brukseli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

Brukselska wizyta szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii, który zajmuje się m.in. problematyką czystego powietrza, zbiegła się w czasie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę unijnej dyrektywy o jakości powietrza. Sędziowie wskazali, że władze w Warszawie złamały prawo UE, dopuszczając do nadmiernych, wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Mamy nadzieję, że wyrok, który dostaliśmy, to wyrok w zawieszeniu i nie będziemy musieli ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych, ze względu na aktywność, jaką podejmujemy - powiedziała dziennikarzom w Brukseli Emilewicz.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że wyrok bardzo jasno definiuje czas zaniechań (dotyczy przekroczeń z lat 2007-2015).

Nie lubię odwoływać się do (dat), ale tutaj warto przypomnieć, że w 2001 r. powstał znamienny raport NIK, który już wtedy wskazywał, co należy w Polsce zrobić, żeby poprawić jakość powietrza. To jest pierwszy rząd, rząd zjednoczonej prawicy, który w sposób systemowy zajął się problemem jakości powietrza - oświadczyła minister.