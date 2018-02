Polska popiera wyższe składki do budżetu UE

Polska popiera pomysł europejskiego komisarza ds. budżetu Guenthera Oettingera, by składki do unijnego budżetu były większe - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak mówił w piątek Kwieciński w radiowej Jedynce, propozycja Oettingera, aby zwiększyć składkę członkowską do budżetu UE z 1 proc. do co najmniej 1,1, a maksymalnie 1,19 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) jest „ciekawa”. W jego ocenie, pozwoliłoby to na załatanie dziury po wyjściu Wielkiej Brytanii (12-14 mld euro rocznie) i jednocześnie na finansowanie nowych priorytetów. „Wiele krajów to popiera, my też popieramy tą propozycję” - powiedział Kwieciński, dodając jednak, że ponieważ to jest wzrost składki, tym krajom, które wpłacają więcej nie będzie się to specjalnie podobało.

Zwrócił jednak uwagę, że Oettinger jest jednym z najsilniejszych komisarzy w KE i jednocześnie Niemcem. „Proponuje coś, co jest na pewno dobre dla UE, bo jeśli projekt europejski ma być przedsięwzięciem poważnym, to musi mieć budżet adekwatny do swoich wyzwań” - ocenił.

Kwieciński zaznaczył, że „już nikt nie kwestionuje” potrzeby kontynuowania polityki spójności, która z finansowego punktu widzenia dla Polski jest najważniejsza. Jak mówił, 2-3 lata temu pojawiały się głosy, żeby ją zlikwidować albo co najmniej poważnie ograniczyć.

Kolejna perspektywa budżetowa na lata 2021-2027 jest głównym tematem piątkowego nieformalnego szczytu unijnych przywódców. Polskę na szczycie reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.(PAP)