W Kaliszu chcą grzać wodami geotermalnymi

Spółka Grupy Energa podpisała z prezydentem Kalisza list intencyjny dotyczący wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych na terenie miasta - informuje spółka

W Kaliszu mają być zbadane zasoby oraz możliwości eksploatacji wód geotermalnych znajdując się na terenie miasta. Do tego niezbędne będzie wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego na terenie Elektrociepłowni Piwonice (należącej do Energi), który pozwoli na ocenę parametrów złoża. Jeżeli temperatura wód geotermalnych znajdujących się na terenie Kalisza będzie miała ok. 60 °C, to zasadne stanie się wykorzystanie zasobów wód geotermalnych

Ciepło pozyskane ze złóż wód geotermalnych może trafić do lokalnych odbiorców przy wykorzystaniu infrastruktury ciepłowniczej Energi - powiedział Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie . Wody geotermalne to rozwiązanie ekologiczne, które oznacza również oszczędności finansowe - ocenia prezes Energa Wytwarzanie Piotr Meler

Jeśli badania przebiegną pozytywnie, miasto będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie z NFOS na wykonanie otworu badawczego w wysokości kilkunastu milionów złotych. Prace geologiczne mają potrwać 17 miesięcy, a ich rozpoczęcie jest uzależnione od pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z realizacją odwiertu i zbadaniem złoża.

W Kaliszu planowana jest również budowa bloku biomasowego. Ciepło pozyskane z zasobów geotermalnych może być uzupełnieniem w zapewnieniu odbiorcom energii wykorzystywanej do ogrzewania.