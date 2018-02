Optymizm przedsiębiorców utrzymuje się

Zdecydowana większość wskaźników klimatu koniunktury, opublikowanych przez GUS, wskazuje na utrzymujący się optymizm wśród przedsiębiorców. Spośród prezentowanych przez Urząd wskaźników nieznaczny spadek (o 0,3) zanotował ogólny wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym i słabsza w lutym - od styczniowych wskazań – ocena koniunktury w branży informacja i komunikacja.

Jak podaje GUS, w lutym ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniany jest optymistycznie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,2 (przed miesiącem plus 16,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 23,8 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 7,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 23,9 proc. i 7,5 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – wynika z informacji Urzędu.

Oceny ogólnego klimatu w budownictwie w lutym 2018 r. są nieznacznie korzystniejsze niż w ostatnich 4 miesiącach i w analogicznym miesiącu ostatnich 9 lat.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,2 (przed miesiącem plus 0,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 13,0 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,9 proc. i 14,1 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – opublikował GUS.

I jak czytamy dalej, „bieżący portfel zamówień oceniany jest niekorzystnie, podobnie jak w styczniu. Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są negatywne, w przypadku produkcji budowlano-montażowej gorsze od zgłaszanych w ostatnich dziesięciu miesiącach, a sytuacji finansowej – ostatnich ośmiu miesiącach”.

Wskaźnik koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, lepiej niż w styczniu i analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,8 (przed miesiącem plus 9,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 20,3 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18,4 proc. i 8,6 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje GUS.

GUS podaje również, że w lutym ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w styczniu.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 11,6 (plus 11,4 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,0 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,3 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18,9 proc. i 7,6 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – czytamy w informacji.

Według Urzędu, koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniana jest w lutym korzystnie, lepiej niż w styczniu i analogicznym miesiącu ostatnich piętnastu lat. „W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,5 (plus 11,7 w styczniu)”. Koniunktura w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oceniana jest w lutym optymistycznie, podobnie jak w styczniu i analogicznym miesiącu przed rokiem. „W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 29,3 (przed miesiącem plus 30,4)”. Koniunktura w sekcji informacja i komunikacja oceniana jest w lutym nieco mniej optymistycznie niż w styczniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. „W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,8 (w styczniu plus 24,7)”.