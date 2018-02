Światowe Dni Morza 2018

W dniach 13-15 czerwca w Szczecinie odbędzie się największe morskie święto narodów Zjednoczonych - poinformował podczas konferencji prasowej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

O wyborze Polski na gospodarza tego prestiżowego wydarzenia zdecydowała Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO-International Maritime Organization). Po raz pierwszy Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w państwie Europy Środkowo-Wschodniej i położonym nad Bałtykiem. Podczas zeszłorocznych obchodów w październiku 2017 roku Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odebrał w Panamie flagę Światowych Dni Morza.

Przyznanie Polsce tytułu do organizacji Światowych Dni Morza to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także dostrzeżenie naszych działań na rzecz odbudowy przemysłu morskiego i żeglugi śródlądowej. Chcemy wykorzystać to wydarzenie do tego, aby przyciągnąć do naszego kraju znakomitych gości, ekspertów i przede wszystkim inwestorów. I aby pokazać, że Polska ma dobre perspektywy rozwoju i jest doskonałym miejscem do organizacji imprez światowego formatu – mówił wtedy minister Marek Gróbarczyk.