W Barcelonie znów pałują

Funkcjonariusze policji rozpędzili w piątek rano kilkaset osób, które manifestowały w Barcelonie przed gmachem Sądu Najwyższego Katalonii (TSJC) swoje poparcie dla niepodległości tego regionu. Zatrzymano 12 osób

Jak poinformowało w komunikacie szefostwo katalońskiej policji, tzw. Mossos d’Esquadra, zatrzymano osoby, które nie chciały wykonywać poleceń funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Manifestanci całkowicie zablokowali wejście do budynku TSJC, siadając na prowadzących do niego schodach. Niektórzy z nich przykuli się łańcuchami do bramy wejściowej - przekazało źródło w policji, zaznaczając, że podczas interwencji chwilowo został wstrzymany ruch na ulicach sąsiadujących z budynkiem sądu.