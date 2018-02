Politycy coraz częściej mówią o fuzji Orlenu i Lotosu

Pomysł fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos nie jest niczym nowym, ale – jak zauważa Mariusz Puchałka, analityk inwestycyjny DM ING – pojawia się coraz częściej. I dodaje, że oznacza to, iż jest wola polityczna do przeprowadzenia takiego połączenia, a fuzja ta mogłaby ułatwić resortowi energii sfinansowanie budowy elektrowni atomowej w Polsce.

W lutym rok temu mówił o tym Henryk Kowalczyk, ówczesny przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo od dłuższego czasu podejmuje próby oceny ewentualnego połączenia spółek paliwowych. Inną kwestią jest chęć wzmocnienia pozycji Skarbu Państwa, szczególnie w PKN Orlen w którym Skarb Państwa obecnie posiada 27,52 proc. udziałów. Natomiast w Lotosie Skarbu Państwa posiada udziały w wysokości 53,19 proc. W połączonej firmie wzrósłby procentowy udział Skarbu Państwa. W zeszłym roku rządzący wysłali sygnał chęci wzmocnienia roli państwa w akcjonariacie płockiego koncernu, po tym jak PERN kupił 4,9 proc. akcji PKN Orlen za 1,5 mld zł. Wówczas uzasadniano tę decyzję realizacją polityki zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju – zauważa analityk inwestycyjny DM ING.

Odnosząc się do doniesień prasowych, według których prace nad połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos nabrały tempa, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przyznawał w lutym tego roku, że „jest coś na rzeczy".

Celem tych działań byłoby zwiększenie skali działalności polskich firm i ich konkurencyjności na globalnym rynku. Patrząc pod kątem kursów akcji, które w ostatnim czasie, systematycznie tracą na wartości, rynek ocenia ten pomysł dość ostrożnie. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że proces ten będzie długotrwały.

Także w lutym o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos mówił Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Zauważył wtedy, że fuzja ta nie byłaby złym rozwiązaniem. Następnego dnia opinię tę powtórzył premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że realizacja tego pomysłu może przysłużyć się przyszłej ekspansji połączonego koncernu.

Teoretycznie, połączenie może przynieść korzyści obu stronom w dłuższym terminie. PKN Orlen dzięki fuzji wzmocni się w zakresie poszukiwań oraz wydobycia ropy i gazu. Z kolei Grupa Lotos skorzysta z bardziej rozwiniętego segmentu petrochemicznego swojego partnera. Można oczekiwać również, że pojawią się ciekawe efekty synergii po stronie kosztów – mówi Puchałka.

Innym tematem do rozważań jest zapowiedź udziału PKN Orlen w budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Zapowiadał to szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski. Mówił, że płocki koncern – za czasów prezesa Wojciecha Jasińskiego - był zainteresowany udziałem w budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej, poprzez przejęcie udziałów w specjalnie do tego powołanej spółce PGE EJ1 „takie rozmowy miały miejsce. PKN Orlen prowadził badania i rozmowy z zamiarem wejścia na udziały PGE EJ1. Zakres kapitałowego wejścia miał być podjęty po zbadaniu sytuacji spółki. W tej sprawie nie było rozbieżności zdań i mam nadzieję, że z nowym zarządem też nie będzie. Będziemy mieli ciągłość działań w tym zakresie".

Z dostępnych informacji wynika, że fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos, mogłaby ułatwić resortowi energii sfinansowanie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Resort od dłuższego czasu poszukuje źródeł finansowania programu atomowego. Mówi się o potrzebach rzędu dziesiątek miliardów złotych. Nie są w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia spółki energetyczne, które zaangażowały się w ratowanie górnictwa. Trop wiedzie w stronę kontrolowanego przez państwo PKN Orlen. Płocki koncern mógłby w wydatny sposób pomóc w sfinansowaniu tego projektu. Sam Orlen podkreśla, że weźmie udział w programie atomowym, tylko i wyłącznie, jeśli spełnione zostaną przeprowadzone wewnątrz, restrykcyjne analizy inwestycyjne oraz projekt mieścić się będzie w strategii spółki - dodaje analityk DM ING.

Roczne zyski obu firm - PKN Orlen i Lotosu - przekraczają miliardy złotych. grupa PKN Orlen osiągnęła po 12 miesiącach ubiegłego roku zysk na poziomie 7,17 mld zł (o ponad 1,4 mld zł wyższy niż rok wcześniej), a Grupa Lotos po dziewięciu miesiącach 2017 r. miała zysk netto w wysokości ok. 1,2 mld zł. Kapitalizacja obu spółek to ponad 50 mld zł. Cena akcji PKN Orlen dzisiaj o godz. 13:40 wynosiła 94,36 pln, a Lotosu o godz. 13:24 - 53,80 pln.