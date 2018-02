Przedsiębiorcy czekają z JPK_VAT do ostatniej chwili

Do 23 lutego przedsiębiorcy złożyli już ponad 1 000 000 plików JPK_VAT. Termin na wysłanie pliku za styczeń 2018 r. upływa w poniedziałek 26 lutego br. Oznacza to, że nie pliku nie wysłało nadal ponad 500 tys. przedsiębiorców

Liczba składanych plików rośnie z każdą chwilą. Tylko w ciągu trzech ostatnich dni wpłynęło ponad 500 tys. plików. Łącznie to już ponad 1 milion plików JPK_VAT. Pokazuje to, że firmy, które po raz pierwszy składają plik JPK_VAT dobrze sobie z tym radzą, a systemy pracują bez zakłóceń. Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie przesłali pliku JPK_VAT za styczeń i potrzebują pomocy zapraszamy w sobotę 24 lutego do urzędów skarbowych, które będą w tym dniu dyżurować. W poniedziałek 26 lutego urzędy skarbowe w całej Polsce zapewnią wsparcie telefoniczne do godziny 22 – powiedział Paweł Cybulski, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.