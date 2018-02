Orban będzie się domagał zwrotu pieniędzy za płot

Węgry chcą, by zostało im zwrócone co najmniej 0,5 mld euro wydanych na ochronę granicy Węgier i zarazem granicę Unii Europejskiej - oświadczył w piątek premier Viktor Orban w nagraniu z Brukseli, zamieszczonym na swoim profilu na Facebooku

I oczywiście trzeba podjąć kwestię pieniędzy. Czas na merytoryczne rozmowy. Wydaliśmy ponad miliard euro na ochronę granicy. Bronimy nie tylko siebie, ale i Europy. Niech nam zostanie zwrócona przynajmniej połowa. Ten temat muszę dziś podjąć - powiedział Orban w nagraniu.

Zapowiedział też, że wystąpi z propozycją, którą określił jako „procedurę czerwonej kartki”, a mianowicie by „wzrosła rola parlamentów narodowych i by miały one prawo zatrzymać trwające w Europie spory, jeśli uważają, że naruszają one interesy narodowe danego kraju”.

Według Orbana najważniejszym tematem szczytu w Brukseli jest „wewnętrzne przekształcenie UE”. Jak dodał, padają „zupełnie absurdalne propozycje, np. aby przy podziale miejsc w Parlamencie Europejskim wziąć pod uwagę nie tylko obywateli, ale też migrantów, co jest nie do przyjęcia, gdyż UE należy do Europejczyków i do obywateli Europy.”

